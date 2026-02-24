Cotidiano
Galvez tem um grande desafio contra o Oratório em Santana, no Amapá
O Galvez enfrenta o Oratório nesta terça, 24, a partir das 13h30(hora Acre), no estádio Augusto Antunes, em Santana, no Amapá, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. As duas equipes precisam vencer e se a partida terminar empatada, o classificado vai ser definido nas cobranças de penalidades.
Propor o jogo
O técnico Eriano Santos montou o Galvez com o objetivo de propor o jogo com muita posse de bola e velocidade pelas extremas.
“Vamos manter o nosso jeito de jogar. Teremos um grande desafio, mas o objetivo é conquistar a vaga na segunda fase”, disse o comandante do Imperador.
No apito
Um trio do Amapá comanda Oratório e Galvez. Samuel Santos será o árbitro e terá como auxiliares Saimon Lopes e Charly Feitosa.
TJD programa para sexta o julgamento “caso Manga”
O Tribunal de Justiça Desportiva(TJD) da Federação de Futebol do Acre (FFAC) programou para sexta, 27, às 15 horas, na sede da FFAC, o julgamento do “caso Manga”.
Entenda o caso
A Adesg impetrou um recurso contra o Vasco no dia 28 de janeiro no TJD da FFAC com base no Art. 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva(CBJD) por ter supostamente relacionado o atleta Matheus da Silva Azeredo Brandão(Manga) na partida do dia 24 de janeiro pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Vasco venceu a partida por 3 a 1 e os dirigentes do Leão trabalham pela perda dos pontos.
Suspenso pelo São Francisco
O meia Manga foi expulso nas finais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão de 2025 quando atuava pelo São Francisco. O atleta foi julgado no processo 115 de 2025 e suspenso por dois jogos.
“O atleta não podia ser relacionado antes de cumprir a punição como consta nos documentos anexos ao recurso e por isso resolvemos entrar com ação no TJD”, explicou o advogado da Adesg, Atevaldo Santana.
Complica o Vasco
Faltando dois jogos para o fechamento da fase de classificação do Campeonato Estadual, o Vasco ocupa a 6ª colocação somando 4 pontos. Se perder os pontos da vitória, o Vasco vai para a lanterna do Estadual com 1 ponto e passa a correr um sério risco de rebaixamento.
Humaitá joga contra o São Francisco e pode assumir liderança
O Humaitá joga contra o São Francisco nesta terça, 24, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 e se vencer assumirá a liderança.
Humaitá
O técnico Rogério Pina poderá contar com elenco completo. Contudo, o comandante do Tourão deixou para confirmar os titulares somente na Arena.
O meia Everthon completamente recuperado de uma lesão no tornozelo, pode ser a novidade da equipe para começar o jogo.
São Francisco
O São Francisco, último colocado somando 3 pontos, precisa vencer para seguir com chances de disputar o Estadual da 1ª Divisão em 2027.
O técnico Daniel Pereira deixou o comando Católico e a equipe terá um treinador interino na partida.
No comando
Fabio Santos apita Humaitá e São Francisco. Renô Lorêdo e Verônica Severino serão os auxiliares.
FFAC realiza ajustes na tabela do Campeonato Estadual
O departamento de competições da Federação de Futebol do Acre(FFAC) realizou ajustes na tabela da primeira fase do Campeonato Estadual Sicredi 2026 para atender um pedido do Independência.
“O Independência joga contra o Águia, em Marabá, no Pará, nesta quarta(25) pela Copa do Brasil e retorna na sexta(27). A partida contra a Adesg estava programada para sábado(28), mas fizemos a mudança para segunda(2)”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.
Jogo da TV
A partida entre Vasco e Galvez marcada para quinta, 26, será disputada no sábado, 28, às 15 horas, no Tonicão.
“Precisamos realizar ajustes nas duas últimas rodadas. Vasco e Galvez mudou por causa da televisão e por isso o jogo vai ser realizado no sábado”, afirmou Leandro Rodrigues.
Últimos jogos
Humaitá x São Francisco
Nesta terça, 24, a partir das 18 horas, Arena da Floresta
Galvez x Vasco
No sábado, 28, às 15 horas, na Arena da Floresta
Adesg x Independência
Na segunda, 2, às 18 horas, no Tonicão
São Francisco x Vasco
Independência x Galvez
Na quinta, 5, a partir das 17 horas, na Arena
Humaitá x Rio Branco
Santa Cruz x Adesg
No sábado, 7, a partir das 15 horas, no Tonicão
