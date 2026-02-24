Galvez tem um grande desafio contra o Oratório em Santana, no Amapá

O Galvez enfrenta o Oratório nesta terça, 24, a partir das 13h30(hora Acre), no estádio Augusto Antunes, em Santana, no Amapá, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. As duas equipes precisam vencer e se a partida terminar empatada, o classificado vai ser definido nas cobranças de penalidades.

Propor o jogo

O técnico Eriano Santos montou o Galvez com o objetivo de propor o jogo com muita posse de bola e velocidade pelas extremas.

“Vamos manter o nosso jeito de jogar. Teremos um grande desafio, mas o objetivo é conquistar a vaga na segunda fase”, disse o comandante do Imperador.

No apito

Um trio do Amapá comanda Oratório e Galvez. Samuel Santos será o árbitro e terá como auxiliares Saimon Lopes e Charly Feitosa.

