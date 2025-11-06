Atual campeão acreano sub-20, o Galvez será o único representante do Acre na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, principal competição de base do país. A confirmação foi feita nesta terça-feira (4) após decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF), comunicada oficialmente à Federação de Futebol do Acre (FFAC).

Diferentemente da edição anterior, quando o estado contou com Rio Branco-AC e Santa Cruz-AC na Copinha, desta vez a FPF solicitou à FFAC a indicação de apenas um clube para representar o Acre no torneio.

De acordo com o regulamento do Campeonato Acreano Sub-20, somente o campeão da categoria tem direito à vaga. Assim, o Santa Cruz-AC, vice-campeão desta temporada, ficou de fora da disputa. O clube havia participado da Copinha pela primeira vez neste ano, mas foi eliminado ainda na fase de grupos.

A delegação do Galvez terá direito a 25 vagas para hospedagem, alimentação, lavanderia e transporte interno durante o período da competição, conforme previsto nas normas da FPF.

Com informações do GE-AC

