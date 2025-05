Galvez recebe Operário/MS com missão muito complicada

A celebração de um marco significativo consolida o legado de ser a primeira força de segurança pública do Estado. A Polícia Militar do Acre (PMAC) comemora 109 anos de existência. Há mais de um século se dedica integralmente ao propósito de servir e proteger, mesmo com sacrifício da vida de homens e mulheres que escolheram se doar em favor do povo acreano.

Desde o seu primeiro núcleo, datado historicamente de 25 de maio de 1916, quando surgiram as Companhias Regionais, a PMAC tem cumprido sua missão de zelar pela paz e pela ordem em todos os cantos do estado. A tradicional instituição, que está presente em todos os municípios do Acre, iniciou sua história superando desafios geográficos, climáticos e políticos para construir sua primeira unidade: o Quartel do Comando-Geral, no centro da capital Rio Branco. A edificação guarda muito mais do que paredes sólidas, maciças e rústicas, construídas para resistir ao tempo. Acima de tudo, é a representação concreta da dedicação, suor, sangue e esforço de homens que vislumbravam um Acre mais seguro.

Números positivos são reflexo do empenho da tropa e do governo

A Polícia Militar do Acre registrou avanços significativos em 2024, com destaque para a redução nos índices de criminalidade e um volume expressivo de ações realizadas. Os números, divulgados pela Assessoria de Análise Criminal da instituição, reforçam a eficácia das estratégias implementadas e evidenciam o compromisso da PMAC com a segurança pública.

No comparativo anual, as mortes violentas intencionais caíram 15% em todo o estado em 2024. Em Rio Branco, a redução foi ainda mais expressiva, atingindo 19% no mesmo período. Também houve um declínio de 20% nos casos de feminicídio.

Outro indicador positivo foi a diminuição dos roubos, com uma queda de 38% no estado. Os números caíram em 2024. Em Rio Branco, os dados mostram um recuo de 43%, com 980 ocorrências registradas em 2024, contra 1.728 no ano anterior.

A atuação ostensiva da PMAC contribuiu significativamente para esses resultados. Ao longo do ano, foram realizadas 9.049 operações e 310.141 abordagens, incluindo ações em embarcações. As apreensões de armas totalizaram 896 unidades, sendo 505 de fogo, além de 357 veículos recuperados. No combate ao tráfico de drogas foram atendidas mais de mil ocorrências com apreensões de entorpecentes, além de 835 foragidos capturados e 6.361 conduções para delegacias.

Polícia Militar ao lado da comunidade

As ações comunitárias ganharam destaque e atenção especial no último ano com 15.807 iniciativas voltadas para a aproximação com a sociedade, reforçando a confiança mútua entre a polícia e a população.

A PMAC tem atuado com diversos projetos nas comunidades, sobretudo nas áreas de maior vulnerabilidade social. Nas escolas, junto a comunidade escolar, desenvolve os projetos “Semeando o Futuro” e “Guardiões da Paz”, que levam às crianças e adolescentes orientações sobre temas relevantes para cada faixa etária. Por meio de palestras, rodas de conversa, bate-papos e atividades lúdicas, despertam o interesse por um desenvolvimento saudável.

Além dos projetos nas escolas, policiais militares atuam como instrutores de artes marciais. O 2° Batalhão desenvolve o projeto “Força e Honra” e o 3° Batalhão realiza o projeto “Em Forma com o Batalhão”, onde o jiu-jitsu é o instrumento de inserção social, interação e promoção da saúde por meio da prática de esportes. Além disso, alunos praticantes têm se destacado anualmente em competições estaduais da modalidade esportiva.

Investimento em infraestrutura e logística

É notório o quão diferente a Polícia Militar do Acre está nos últimos anos. Seus quartéis revitalizados, sua identidade histórica restabelecida, novos quartéis construídos, como a sede do Segundo Batalhão e o prédio da Polícia Comunitária na Cidade do Povo, que está em fase de construção. A aquisição de mobiliário, veículos, armamentos, munições e equipamentos de uso individual e coletivo também reforçam os avanços alcançados pela instituição centenária.

O governo do Estado tem buscado a valorização dos profissionais, por meio das reduções de espaço de tempo para as promoções na carreira e capacitações em diversas áreas de atuação que, aliados aos investimentos em estrutura física e instrumentos de trabalho, refletem na qualidade dos serviços prestados à população.

“Nesta data tão significativa, celebramos mais de um século de história, compromisso e bravura. A Polícia Militar do Acre, ao longo de 109 anos, tem sido um pilar fundamental na garantia da segurança, da ordem e da paz em nosso estado. Cada policial militar, com seu trabalho diário, contribui para um Acre mais seguro e justo para todos. Que esta marca de 109 anos renove o espírito de cada um dos integrantes da corporação e inspire as futuras gerações a seguirem o mesmo caminho de honra e profissionalismo. Nosso reconhecimento e gratidão a todos os que fazem e fizeram parte dessa gloriosa instituição. Que a PMAC continue firme em sua missão de proteger e servir o povo do Acre”, disse a comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata Freitas, primeira mulher a comandar a instituição.

