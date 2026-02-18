Galvez recebe o Guaporé em um confronto pela Copa do Brasil

O Galvez enfrenta o Guaporé, de Rondônia, nesta quarta, 18, às 19 horas, na Arena da Floresta, pela 1ª fase da Copa do Brasil. As duas equipes entram em campo sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o classificado para a 3ª fase será decidido nas cobranças de penalidades.

Galvez

O técnico Maurício Carneiro não divulgou os titulares do Galvez, mas o volante Dudu e o atacante Caíque devem começar a partida. O Imperador deve pressionar desde o início em busca de um triunfo em casa.

Guaporé

No Guaporé, o técnico Márcio Parreiras aposta na boa fase da equipe neste início de temporada para tentar avançar no torneio nacional. O meia Felipinho, ex-Santa Cruz, pode ser a novidade da equipe diante do Galvez.

Trio do Pará

Um trio do Pará comanda Galvez e Guaporé. Fernando Antônio Mendes será o árbitro e terá como auxiliares Ederson Brito e Nayara Lucena.

