Galvez recebe o Guaporé em um confronto pela Copa do Brasil
O Galvez enfrenta o Guaporé, de Rondônia, nesta quarta, 18, às 19 horas, na Arena da Floresta, pela 1ª fase da Copa do Brasil. As duas equipes entram em campo sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o classificado para a 3ª fase será decidido nas cobranças de penalidades.
Galvez
O técnico Maurício Carneiro não divulgou os titulares do Galvez, mas o volante Dudu e o atacante Caíque devem começar a partida. O Imperador deve pressionar desde o início em busca de um triunfo em casa.
Guaporé
No Guaporé, o técnico Márcio Parreiras aposta na boa fase da equipe neste início de temporada para tentar avançar no torneio nacional. O meia Felipinho, ex-Santa Cruz, pode ser a novidade da equipe diante do Galvez.
Trio do Pará
Um trio do Pará comanda Galvez e Guaporé. Fernando Antônio Mendes será o árbitro e terá como auxiliares Ederson Brito e Nayara Lucena.
Correios retomam atendimento a partir das 12h nesta Quarta-Feira de Cinzas
No Acre, as agências dos Correios voltam a atender o público a partir do meio-dia desta Quarta-Feira de Cinzas (18), após a suspensão dos serviços durante o período de Carnaval.
Não houve expediente nas unidades na segunda e terça-feira. Já nesta quarta-feira, o atendimento ao público será realizado das 12h às 15h no estado, respeitando o intervalo equivalente ao horário nacional.
A entrega de encomendas também será retomada a partir das 12 no Acre, acompanhando a reabertura das agências.
Ivan Mazzuia quer tirar treinamentos do Marinho Monte
Com a definição da data do confronto diante do Águia, em Marabá, no Pará, na quarta, 25, às 18 horas (hora Acre), pela 2ª fase da Copa do Brasil, o técnico Ivan Mazzuia quer tirar os próximos treinamentos do Marinho Monte. A ideia é trabalhar na Arena da Floresta, Tonicão e CT do Cupuaçu.
“Vamos oficializar os pedidos nesta quarta(18) e o objetivo é elevar o nível dos trabalhos em gramados melhores. O objetivo é realizar os treinos nos horários disponíveis”, explicou Ivan Mazzuia.
Grupo completo
Ivan Mazzuia terá o grupo completo para o jogo contra o Águia. O Tricolor precisa vencer a partida no Zinho Oliveira para garantir uma vaga na terceira fase do torneio.
“Esse é um jogo importante na parte esportiva e financeira. Precisamos chegar em Marabá com chances de classificar”, comentou o treinador.
Vai pedir
A diretoria do Independência vai oficializar nesta quarta(18) o pedido da mudança na data da partida contra a Adesg, jogo programado para fechar a 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Tricolor quer jogar na segunda, 2 de março.
Atletas flagram sucuri gigante durante treino de canoagem em MS. Veja vídeo
O presidente da Confederação Brasileira de Canoagem Rafael Girotto e outros três atletas viveram momentos emocionantes no último domingo (15/2) ao encontrarem umasucuri gigante durante um treino de canoagem. Eles faziam o trecho da Barra do Rio Mimoso até a foz do Rio Formoso, na região conhecida como Baixo Formoso, em Bonito (MS).
Ao Metrópoles, Girotto informou que, na hora do flagra, estava acompanhado dos atletas Gabriel Girotto, Joelson Ricaldes e Paulinho Reis, e que, em um primeiro momento, o grupo não percebeu que se tratava de uma cobra.
“A gente avistou de longe, a gente imaginou que era um bote até, um outro caiaque, alguma coisa, ‘acho que tem um caiaque ali’ e tal. Quando a gente chegou perto, foi uma surpresa: era uma sucuri, né, bem grande, parecia ter se alimentado de algum animal e estava ali fazendo a digestão, tomando sol”, explica o canoísta.
O atleta relata, ainda, que o que mais impressionou foi o tamanho da serpente e que, na hora, a primeira reação do grupo foi gravar o momento.
“Ela é bem grande, assim, a gente chegou até a ficar surpreso com o tamanho dela, né, e a gente conseguiu fazer essas imagens aí, tomando uma certa distância, por precaução e por segurança nossa e também do animal. Mas foi uma grata surpresa ir para um treino e um passeio de domingo, em meio ao Carnaval. Enquanto o Brasil está comemorando o Carnaval, ali em Bonito ainda a natureza se mantém praticamente intacta, né, e bem preservada, com toda a sua tranquilidade”, diz ele.
Apesar da surpresa, Girotto diz que não é a primeira vez que se depara com sucuris, mas, segundo ele, nunca havia visto uma tão grande. O grupo fez questão de manter certa distância do animal para evitar qualquer reação.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
