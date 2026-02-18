Conecte-se conosco

Galvez recebe o Guaporé em um confronto pela Copa do Brasil

Publicado

3 horas atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Marcelinho Júnior(bola) pode ser uma peça chave no Galvez

O Galvez enfrenta o Guaporé, de Rondônia, nesta quarta, 18, às 19 horas, na Arena da Floresta, pela 1ª fase da Copa do Brasil. As duas equipes entram em campo sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o classificado para a 3ª fase será decidido nas cobranças de penalidades.

Galvez

O técnico Maurício Carneiro não divulgou os titulares do Galvez, mas o volante Dudu e o atacante Caíque devem começar a partida. O Imperador deve pressionar desde o início em busca de um triunfo em casa.

Guaporé

No Guaporé, o técnico Márcio Parreiras aposta na boa fase da equipe neste início de temporada para tentar avançar no torneio nacional. O meia Felipinho, ex-Santa Cruz, pode ser a novidade da equipe diante do Galvez.

Trio do Pará

Um trio do Pará comanda Galvez e Guaporé. Fernando Antônio Mendes será o árbitro e terá como auxiliares Ederson Brito e Nayara Lucena.

Cotidiano

Correios retomam atendimento a partir das 12h nesta Quarta-Feira de Cinzas

Publicado

3 horas atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

No Acre, as agências dos Correios voltam a atender o público a partir do meio-dia desta Quarta-Feira de Cinzas (18), após a suspensão dos serviços durante o período de Carnaval.

Não houve expediente nas unidades na segunda e terça-feira. Já nesta quarta-feira, o atendimento ao público será realizado das 12h às 15h no estado, respeitando o intervalo equivalente ao horário nacional.

A entrega de encomendas também será retomada a partir das 12 no Acre, acompanhando a reabertura das agências.

Cotidiano

Ivan Mazzuia quer tirar treinamentos do Marinho Monte

Publicado

3 horas atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Ivan Mazzuia quer um time competitivo em Marabá

Com a definição da data do confronto diante do Águia, em Marabá, no Pará, na quarta, 25, às 18 horas (hora Acre), pela 2ª fase da Copa do Brasil, o técnico Ivan Mazzuia quer tirar os próximos treinamentos do Marinho Monte. A ideia é trabalhar na Arena da Floresta, Tonicão e CT do Cupuaçu.

“Vamos oficializar os pedidos nesta quarta(18) e o objetivo é elevar o nível dos trabalhos em gramados melhores. O objetivo é realizar os treinos nos horários disponíveis”, explicou Ivan Mazzuia.

Grupo completo

Ivan Mazzuia terá o grupo completo para o jogo contra o Águia. O Tricolor precisa vencer a partida no Zinho Oliveira para garantir uma vaga na terceira fase do torneio.

“Esse é um jogo importante na parte esportiva e financeira. Precisamos chegar em Marabá com chances de classificar”, comentou o treinador.

Vai pedir

A diretoria do Independência vai oficializar nesta quarta(18) o pedido da mudança na data da partida contra a Adesg, jogo programado para fechar a 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Tricolor quer jogar na segunda, 2 de março.

Cotidiano

Atletas flagram sucuri gigante durante treino de canoagem em MS. Veja vídeo

Publicado

16 horas atrás

em

17 de fevereiro de 2026

Por

Material cedido ao Metrópoles
imagem colorida de sucuri flagrada durante treino de canoagem em Bonito (MS)

O presidente da Confederação Brasileira de Canoagem Rafael Girotto e outros três atletas viveram momentos emocionantes no último domingo (15/2) ao encontrarem umasucuri gigante durante um treino de canoagem. Eles faziam o trecho da Barra do Rio Mimoso até a foz do Rio Formoso, na região conhecida como Baixo Formoso, em Bonito (MS).

Ao Metrópoles, Girotto informou que, na hora do flagra, estava acompanhado dos atletas Gabriel Girotto, Joelson Ricaldes e Paulinho Reis, e que, em um primeiro momento, o grupo não percebeu que se tratava de uma cobra.

“A gente avistou de longe, a gente imaginou que era um bote até, um outro caiaque, alguma coisa, ‘acho que tem um caiaque ali’ e tal. Quando a gente chegou perto, foi uma surpresa: era uma sucuri, né, bem grande, parecia ter se alimentado de algum animal e estava ali fazendo a digestão, tomando sol”, explica o canoísta.

O atleta relata, ainda, que o que mais impressionou foi o tamanho da serpente e que, na hora, a primeira reação do grupo foi gravar o momento.

“Ela é bem grande, assim, a gente chegou até a ficar surpreso com o tamanho dela, né, e a gente conseguiu fazer essas imagens aí, tomando uma certa distância, por precaução e por segurança nossa e também do animal. Mas foi uma grata surpresa ir para um treino e um passeio de domingo, em meio ao Carnaval. Enquanto o Brasil está comemorando o Carnaval, ali em Bonito ainda a natureza se mantém praticamente intacta, né, e bem preservada, com toda a sua tranquilidade”, diz ele.

Apesar da surpresa, Girotto diz que não é a primeira vez que se depara com sucuris, mas, segundo ele, nunca havia visto uma tão grande. O grupo fez questão de manter certa distância do animal para evitar qualquer reação.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

