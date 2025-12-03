Cotidiano
Galvez perde para o Canaã na estreia da Supercopa Capital
O Galvez perdeu para o Canaã, do Distrito Federal, nesta terça,2, no estádio Dirceuzão, em Planaltina, Goiás, na estreia da Supercopa Capital Sub-17. Matheus marcou o gol do Canaã aos 36 minutos do segundo tempo.
Jogo equilibrado
O Galvez fez uma partida de muita marcação desde o início e anulou as principais jogadas do Canaã. Contudo, a equipe acreana não demonstrou força ofensiva e aos 36, do segundo tempo, o zagueiro Matheus subiu livre para escorar, de cabeça, uma cobrança de escanteio e definir o placar.
Outro jogo
No outro jogo do grupo G, o Atlético Goianiense derrotou o Coritiba por 1 a 0.
Próxima partida
O Galvez volta a campo na quinta, 4, às 8 horas(hora Acre), para enfrentar o Atlético Goianiense.
Facat vai promover Campeonato Acreano Sub-23 e Adulto
A Federação Acreana de Atletismo (Facat) promove no sábado, 6, a partir das 7h30, na pista do Sesi, o Campeonato Acreano Sub-23 e Adulto, no feminino e no masculino. O evento vai reunir os principais atletas acreanos nas disputas das provas de pista e campo.
“Vamos realizar mais uma competição importante na temporada. Deveremos ter mais de 100 atletas nas disputas”, comentou o presidente da Facat, João Jácome.
Torneios nacionais
Segundo João Jácome, os índices do Acreano serão válidos para os torneios regionais e nacionais na temporada de 2026.
“Temos atletas em condições de bater marcas. Garantir os competidores em eventos nacionais é muito importante para a nossa modalidade”, avaliou João Jácome.
Joaquin Assaf disputa os 50 metros peito no Campeonato Brasileiro Júnior
Joaquin Assaf (Miragina) disputa nesta quarta, 3, a partir das 7 horas (hora Acre), na piscina do Flamengo, no Rio de Janeiro, a primeira prova no Campeonato Brasileiro Júnior. O atleta da AABB vai nadar os 50 metros peito.
“Venho trabalhando forte desde o início da temporada e quero fechar o ano baixando marcas”, disse Joaquin Assaf.
Grande resultado
Segundo o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio, a meta é lutar por resultados expressivos.
“O Joaquin chega no Brasileiro com índices importantes. Vamos esperar as disputas”, declarou Ricardo Sampaio.
Fase de quartas do Campeonato Estadual terá duas partidas
Começa nesta quarta, 3, a partir das 15 horas, no Tonicão, a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13. O Cruz Azul enfrenta o Vila Acre no primeiro duelo e na segunda partida o COPMBM joga contra o Botafogo Academy.
Sem vantagem
Os times iniciam a disputa pelas vagas nas semifinais sem vantagem. Se os jogos terminarem empatados, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.
