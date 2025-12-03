Galvez perde para o Canaã na estreia da Supercopa Capital

O Galvez perdeu para o Canaã, do Distrito Federal, nesta terça,2, no estádio Dirceuzão, em Planaltina, Goiás, na estreia da Supercopa Capital Sub-17. Matheus marcou o gol do Canaã aos 36 minutos do segundo tempo.

Jogo equilibrado

O Galvez fez uma partida de muita marcação desde o início e anulou as principais jogadas do Canaã. Contudo, a equipe acreana não demonstrou força ofensiva e aos 36, do segundo tempo, o zagueiro Matheus subiu livre para escorar, de cabeça, uma cobrança de escanteio e definir o placar.

Outro jogo

No outro jogo do grupo G, o Atlético Goianiense derrotou o Coritiba por 1 a 0.

Próxima partida

O Galvez volta a campo na quinta, 4, às 8 horas(hora Acre), para enfrentar o Atlético Goianiense.

