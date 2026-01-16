Cotidiano
Galvez mantém o favoritismo e derrota o São Francisco
O Galvez manteve o favoritismo e derrotou o São Francisco por 4 a 1 nesta quinta, 15, no Tonicão, na estreia das duas equipes no Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Hiago(2), Gabriel e Patrick marcaram os gols do Imperador e Adriano descontou para o São Francisco.
Decidido no 2º tempo
Após um empate por 0 a 0 no primeiro tempo, o Galvez passou a errar menos passes e com um melhor condicionamento físico garantiu a vitória.
“Soubemos aproveitar melhor as oportunidades no segundo tempo e conquistamos uma vitória importante”, declarou o volante Patrick.
Fala, Maurício!
“Vencemos o jogo, mas não podemos errar como na primeira etapa. Estamos em uma competição difícil e é preciso jogar concentrado desde o início. Vou cobrar os jogadores mesmo com os três pontos garantidos”, afirmou o técnico do Galvez, Maurício Carneiro.
Próximos jogos
Vasco x Rio Branco
Adesg x Humaitá
No sábado, 17, a partir das 15 horas, no Tonicão
Cotidiano
Paulinho do Cras confirma a dispensa de Jojo, Korea e Pablo
O presidente da Adesg, Paulinho do Cras, confirmou nesta sexta, 16, a dispensa dos laterais Jojo, Korea e do meia Pablo, todos por indisciplina. Algumas atitudes nos treinamentos e alojamento dos atletas desagradaram ao técnico Rodrigo Deião e por isso a decisão pelas saídas.
Fecha treinamentos
Rodrigo Deião comanda um treino de bolas paradas nesta sexta, no Frotão, e fecha a preparação para a estreia no Campeonato Estadual. O primeiro jogo do Leão será contra o Humaitá neste sábado, 17, às 17 horas, no Tonicão.
Polaco como opção
Polaco, voltando de lesão no joelho esquerdo, deve ficar como opção no jogo de estreia do Estadual.
“Tivemos uma semana muito complicada. Vamos ficar na partida porque teremos uma estreia difícil”, avaliou o diretor de futebol, Erismeu Silva.
Cotidiano
Catatau, Bryan e Leozinho “são perdoados” pelo técnico Erick Rodrigues
O técnico Erick Rodrigues resolveu “perdoar” o lateral Catatau, o volante Bryan e o atacante Leozinho e os atletas serão relacionados para o jogo de estreia no Campeonato Estadual contra o Rio Branco. A partida será disputada neste sábado, 17, a partir das 15 horas, no Tonicão.
“O grupo pediu e resolvi atender. Vamos nos concentrar para a partida de estreia no Campeonato Estadual”, declarou Erick Rodrigues.
Entenda o caso
Catatau, Bryan e Leozinho atuaram pelos Amigos do Dudu em um jogo do Campeonato de Férias no último fim de semana. Os atletas foram multados e afastados do jogo contra o Rio Branco na decisão do início da semana.
Fechou preparação
Com um treinamento leve, na Fazendinha, o elenco do Vasco fechou a preparação para o primeiro confronto do Estadual.
“Sabemos da nossa responsabilidade. Nosso objetivo é a conquista do título”, afirmou o treinador vascaíno.
Cotidiano
Jogador de futsal achado morto após naufrágio conciliava trabalho como vigia com o sonho de jogar bola
Corpo de Jonatas Fadell Neves, de 36 anos, foi localizado às margens do Rio Tarauacá por um ribeirinho. Atleta era o caçula da família e tinha o futsal como sonho desde a infância
Homem de coração generoso e sonhador. Estas foram as características dadas por familiares ao jogador de futsal Jonatas Fadell Neves, de 36 anos. O corpo do atleta foi encontrado na manhã de quinta-feira (15), às margens do Rio Tarauacá, no interior do Acre, após o barco onde estava naufragar na terça (13).
Caçula da família, Jonatas trabalhava como vigia em Tarauacá e cultivava o sonho de ser atleta desde criança. Ele deixa uma filha de 5 anos.
A irmã dele, Adriana Fadell, contou que Jonatas sempre foi visto pela mãe como o ‘neném da casa’ e mantinha uma relação muito próxima com os demais irmãos. Segundo ela, o atleta tinha uma postura protetora, especialmente com as irmãs, característica presente desde que era mais novo.
Ainda de acordo com Adriana, o futsal sempre fez parte da vida de Poeta, como era conhecido. Desde criança, jogar bola era uma das principais paixões do atleta, que buscava realizar esse sonho sempre que surgia alguma oportunidade de competir.
”Sempre amou jogar bola, desde pequeno era o sonho dele e foi o sonho que tirou ele de mim”, lamentou.
A família enfrenta agora mais uma perda recente. Adriana relatou também que a mãe está muito abalada.
”Minha mãe perdeu outro filho há cerca de três anos. Com a morte dele [Jonatas], restaram apenas eu outras duas irmãs”, lamentou.
Buscas
Jonatas desapareceu na última terça-feira (13) após o naufrágio da embarcação em que viajava com outros cinco jogadores do time Nápoles, a caminho do município de Jordão, onde a equipe participaria da Copa São Sebastião.
O grupo tinha previsão de chegada antes da 12h daquele dia, mas, ao passar pela Comunidade do Tabocau, a embarcação colidiu com um balseiro e acabou virando.
Dos seis que estavam no barco, cinco conseguiram nadar até a margem e sobreviveram. Eles permaneceram às margens do rio até serem resgatados por embarcações enviadas pela Prefeitura de Jordão, que prestou apoio aos atletas e os levou para a área urbana do município.
Segundo o tenente João Gonzaga, do Corpo de Bombeiros de Tarauacá, o corpo estava parcialmente enterrado às margens do rio.
Ainda de acordo com ele, Jonatas não usava colete salva-vidas e não sabia nadar, o que pode ter dificultado sua sobrevivência.
As buscas começaram apenas na manhã de quarta-feira (14) e foram prejudicadas pela forte correnteza e pela grande quantidade de balseiros no rio.
Família repudiou início de campeonato
A família de Poeta divulgou uma nota de repúdio contra a realização da Copa São Sebastião onde critica a organização sobre não ter suspendido os jogos da competição após o acidente.
“A decisão de seguir com a programação esportiva, em meio a um contexto de angústia, buscas em andamento e sofrimento coletivo, revela insensibilidade institucional, desumanização do esporte e desrespeito à vida, que deveria ser o valor maior que orienta qualquer prática social, cultural ou esportiva”, diz a nota.
