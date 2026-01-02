Galvez leva dois gols em 3 minutos e estreia com derrota na Copa São Paulo

O Galvez levou dois, o primeiro aos 35 e o segundo aos 38 ainda no primeiro tempo, e acabou perdendo por 2 a 1 para o Votuporanguense nesta sexta, 2, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, São Paulo, estreando com derrota na Copa São Paulo. Yago e Glauco marcaram os gols do time paulista e Matheus descontou para o Imperador.

Não desistiu

O Galvez foi para o intervalo sendo derrotado por 2 a 0, mas na volta para a segunda etapa buscou o empate. Aos 8, Matheus escorou o cruzamento de Banana e descontou.

O Imperador não desistiu e nos minutos finais perdeu oportunidades para empatar o jogo.

Na segunda

O Galvez enfrenta o Grêmio na segunda apresentação na Copa São Paulo 2026. A partida será na segunda, 5, às 14 horas(hora Acre), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

Relacionado

Comentários