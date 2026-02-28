Cotidiano
Galvez joga contra o Vasco por classificação antecipada
O Galvez joga contra o Vasco neste sábado, 28, a partir das 15 horas, no Tonicão, em um duelo válido pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Imperador soma 10 pontos na 3ª colocação e se vencer será vice-líder e estará classificado para a semifinal de maneira antecipada.
O Vasco é o 6º colocado com 4 pontos e somente um triunfo mantém as chances da equipe disputar a semifinal da competição.
Galvez
Depois da dura eliminação na Copa do Brasil, o Galvez concentra-se no Estadual e o primeiro objetivo é garantir o calendário nacional em 2027.
O técnico Maurício Carneiro não poderá contar com o volante Psica, suspenso, e a definição da equipe vai ocorrer somente no Tonicão.
Vasco
O Vasco também chega para o confronto após uma eliminação na Copa do Brasil e problemas seríssimos fora do gramado.
O técnico Erick Rodrigues passou por uma cirurgia no início da semana e por isso os vascaínos serão dirigidos pelo auxiliar Kinho Brito.
Com torcida
O Corpo de Bombeiro liberou um laudo provisório nessa sexta, 26, e pela primeira no Estadual de 2026, o Tonicão terá a presença dos torcedores nas arquibancadas.
Trio de arbitragem
Marcos Santos apita Galvez e Vasco. Douglas Rêgo e Deusdete da Cruz serão os auxiliares.
Fafs realiza congresso técnico dos Estaduais Sub-11 e 15
A Federação Acreana de Futsal(Fafs) realiza neste sábado, 28, a partir das 17h30, na sede da entidade, no bairro do Bosque, o congresso técnico dos Estaduais Sub-11 e 15, primeiras competições da temporada de 2026.
“Vamos fechar as duas competições e definir a data para o início das disputas. A ideia é garantir aos dirigentes um bom período para as regularizações dos atletas”, comentou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
12 torneios
A Fafs programou 12 torneios para a atual temporada e a meta é promover as disputas entre os meses de março e novembro.
“Teremos um ano com muitos eventos e tudo foi planejado. Queremos ter em 2026 um ano ainda melhor para o futsal acreano”, afirmou o dirigente.
Equipes do Sub-11
AME
Café com Leite
Preventório
Villa
Fluminense da Bahia A
Fluminense da Bahia B
Sub-15
AME
Preventório
Capixaba
Epitaciolândia
PSC
Café com Leite
Fluminense da Bahia
Villa
Pista
Adesg derrota o Rio Branco em jogo treino e foca na “decisão”
A Adesg derrotou o Rio Branco por 2 a 1 nesta sexta, 27, no José de Melo, em um jogo treino como parte da preparação para a reta final da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Adesg O jogo treino marcou o retorno de Erismeu Silva ao comando da Adesg. O treinador estava trabalhando como diretor de futebol e assumiu de maneira …
