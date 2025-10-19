Galvez goleia e Sena Madureira vence na abertura do Estadual

Galvez e Sena Madureira venceram na abertura do Campeonato Estadual Feminino neste sábado, 18, na Arena da Floresta. O Galvez goleou o Andirá por 23 a 0 e o Sena Madureira venceu a Assermurb por 2 a 1.

Favorito ao bicampeonato

O Galvez, favorito a conquista do bicampeonato, mostrou qualidade contra a fácil equipe do Andirá. A diretoria do Imperador realizou o maior investimento do Estadual para tentar voltar aos torneios nacionais em 2026.

Disputa direta

O Sena Madureira, do técnico Ivan Mazzuia, venceu um confronto entre as equipes favoritas para chegar na semifinal. A diretoria do Sena trabalhou de maneira discreta na montagem do elenco e quer ser a surpresa da competição.

Adesg x São Francisco

A primeira rodada da fase de classificação do Estadual será fechada neste domingo, 19, a partir das 15 horas, no Florestinha, com a partida entre Adesg e São Francisco.

