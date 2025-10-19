Conecte-se conosco

Galvez goleia e Sena Madureira vence na abertura do Estadual

Publicado

18 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: A meia Brenda (bola) foi um dos destaques da goleada das Imperatrizes

Galvez e Sena Madureira venceram na abertura do Campeonato Estadual Feminino neste sábado, 18, na Arena da Floresta. O Galvez goleou o Andirá por 23 a 0 e o Sena Madureira venceu a Assermurb por 2 a 1.

Favorito ao bicampeonato

O Galvez, favorito a conquista do bicampeonato, mostrou qualidade contra a fácil equipe do Andirá. A diretoria do Imperador realizou o maior investimento do Estadual para tentar voltar aos torneios nacionais em 2026.

Disputa direta

O Sena Madureira, do técnico Ivan Mazzuia, venceu um confronto entre as equipes favoritas para chegar na semifinal. A diretoria do Sena trabalhou de maneira discreta na montagem do elenco e quer ser a surpresa da competição.

Adesg x São Francisco

A primeira rodada da fase de classificação do Estadual será fechada neste domingo, 19, a partir das 15 horas, no Florestinha, com a partida entre Adesg e São Francisco.

Cotidiano

Confrontos da 2ª fase do Campeonato Estadual estão definidos

Publicado

16 minutos atrás

em

19 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Estadual terá jogos eliminatórios até a definição do campeão

A fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 foi encerrada neste sábado, 19, no Florestinha, com três partidas e os resultados definiram os confrontos da segunda fase da competição.

O COPMBM goleou o Joia de Cristo por 7 a 0. Nas outras os resultados foram: PSG 1 x 0 Recriança e Vila Acre 2 x 1 Bangu.

“Ainda temos 16 times na disputa do título e os jogos a partir da próxima terça(21) são eliminatórios”, declarou o diretor técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Leandro Rodrigues.

Duelos da 2ª fase

Santa Cruz x Santinha

Furacão do Norte x Independência

Galvez x COPMBM

AFEX x Escola do Galvez

Epitaciolândia x Cruz Azul

Vila Acre x Esporte Saúde e Lazer

Acre Esporte x Flamenguinho

Grêmio Xapuriense x PSG

Cotidiano

Resenha e AAB estreiam com vitória no Campeonato Estadual

Publicado

20 minutos atrás

em

19 de outubro de 2025

Por

Fotos FEAB: Estadual terá 14 equipes na disputa do masculino

Resenha e AAB “A” estrearam com vitória no Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, nesse sábado, 18, na quadra do Colégio Acreano. O Resenha derrotou o Floresta Acreano por 55 a 12 e a AAB “A” venceu o Old School “A” por 42 a 23.

“Começar uma competição deste nível diante das dificuldades é uma vitória. Vamos ter um excelente Estadual”, declarou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.

Duelo feminino

A AAB bateu a ABMAC por 51 a 22 na abertura do  Estadual, no feminino.

Bela abertura 

Com a presença do secretário Extraordinário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, a FEAB realizou uma bela abertura do Estadual. O torneio é o mais importante da temporada de 2025.

Torneio feminino começam sem time favorito ao título

Cotidiano

17º Copa Norte de Futsal começa com duas partidas no Sesc

Publicado

22 minutos atrás

em

19 de outubro de 2025

Por

Foto João Valente: Copa Norte será disputada durante toda semana no Sesc

Começa neste domingo, 19, a partir das 16 horas, no ginásio do Sesc, a 17ª edição da Copa Norte de Futsal. O torneio terá oito equipes na disputa do título e o Acre vai em busca do segundo título na história.

Jogo de abertura

Café com Leite/Porto Acre e Grêmio Parque, do Amazonas, fazem o jogo de abertura da competição. A equipe acreana conquistou a vaga na Copa Norte na disputa da Seletiva e resolveu manter a base da temporada para o torneio.

Corinthians x Abílio Nery

Corinthians e Abílio Nery, do Amazonas, disputam o segundo jogo do torneio. Os dois times entram na Copa como favoritos ao título e existe uma boa expectativa pelo confronto.

