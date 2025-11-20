Galvez goleia a Assermurb e é finalista do Campeonato Estadual

O Galvez goleou a Assermurb por 5 a 0 nesta quarta, 19, no Tonicão, e é finalista do Campeonato Estadual Feminino. Aissa(2), Brenda(2) e Mylena Ceará marcaram os gols das Imperatrizes.

Jogo dominado

Galvez e Assermurb realizaram uma partida bem disputada no início, mas a melhor qualidade técnica do Galvez fez a diferença. A Assermurb ainda procurou igualar na disposição, mas na segunda etapa perdeu duas atletas expulsas e acabou ficando uma missão impossível.

Final no sábado

A decisão do Campeonato Estadual Feminino será disputada no sábado, 22, a partir das 16 horas, no Tonicão. O Galvez espera o vencedor do duelo entre Adesg e o Sena Madureira.

