Galvez goleia a Adesg e assume liderança do Campeonato Estadual
O Galvez goleou a Adesg por 4 a 0 nesta quarta, 27, no Florestinha, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 12 pontos. O Imperador tem 100% de aproveitamento no torneio.
Rodou o elenco
O técnico Eriano dos Santos rodou o elenco do Galvez e usou um time alternativo contra o Leão de Senador Guiomard.
“Fizemos uma boa partida. Essa primeira fase é longa e dentro do planejamento a ideia é colocar todos os atletas para jogar”, explicou Eriano dos Santos.
Sena x Assermurb
Sena Madureira e Assermurb fazem o duelo desta quinta, 28, a partir das 15 horas, no Florestinha, pela primeira fase do Estadual.
População brasileira chega a 213,4 milhões em julho de 2025
A população brasileira alcançou o contingente de 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior.
A publicação da estimativa populacional no Diário Oficial da União é um requisito do Tribuna de Contas da União e serve como base para cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, transferências de recursos da União para os entes federativos.
Para se chegar à estimativa populacional, o IBGE parte do último censo realizado (2022) e faz projeção anual em cima de dados como taxas de mortalidade e nascimento. Os dados também são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre os censos.
Na publicação, o IBGE aponta a população de todos os estados, do Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios. Uma novidade de 2025 é a inclusão de Boa Esperança do Norte, com 5.877 habitantes no Mato Grosso, o mais novo município do país, que soma atualmente 5.571 cidades.
De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, o Brasil vivencia tendência de crescimento cada vez menor.
“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População”, avalia.
De acordo com o instituto, a população brasileira seguirá em trajetória de crescimento até 2041, atingindo 220,43 milhões de habitantes, passando a encolher a partir de 2042. Em 2070, o país deve ter 199,2 milhões de pessoas.
Destaques
• São Paulo é o estado mais populoso do país, com 46 milhões de habitantes, o que representa 21,6% da população. É quase o mesmo de dizer que um em cada cinco brasileiros mora em São Paulo.
• Roraima, com 738.772, é o estado menos populoso.
• A cidade de São Paulo é a mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes.
• Se a capital paulista fosse um estado, seria mais populosa do que 23 estados brasileiros, perdendo apenas para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
• Entre as capitais, Palmas, no Tocantins, tem a menor população, 328,5 mil pessoas.
• Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a menor cidade brasileira, com 856 habitantes.
Confira a população de todas as unidades da federação:
• São Paulo: 46,1 milhões
• Minas Gerais: 21,4 milhões
• Rio de Janeiro: 17,2 milhões
• Bahia: 14,9 milhões
• Paraná: 11,9 milhões
• Rio Grande do Sul: 11,2 milhões
• Pernambuco: 9,6 milhões
• Ceará: 9,3 milhões
• Pará: 8,7 milhões
• Santa Catarina: 8,2 milhões
• Goiás: 7,4 milhões
• Maranhão: 7,0 milhões
• Amazonas: 4,3 milhões
• Paraíba: 4,2 milhões
• Espírito Santo: 4,1 milhões
• Mato Grosso: 3,9 milhões
• Rio Grande do Norte: 3,5 milhões
• Piauí: 3,4 milhões
• Alagoas: 3,2 milhões
• Distrito Federal: 3,0 milhões
• Mato Grosso do Sul: 2,9 milhões
• Sergipe: 2,3 milhões
• Rondônia: 1,8 milhão
• Tocantins: 1,6 milhão
• Acre: 884,4 mil
• Amapá: 806,5 mil
• Roraima: 738,8 mil
Artilheira do Estadual Sub-18 vai realizar teste no Palmeiras
A atacante Camilly Silva, 17, (Camillynha), artilheira do Campeonato Estadual Feminino Sub-18 com 20 gols pela equipe Craques do Futuro, vai fazer uma avaliação no Palmeiras. A atleta, uma das principais revelações do Estadual, deve viajar para São Paulo neste fim de semana.
“A Camillynha é uma atleta muito talentosa e tem boas chances de ser aprovada. Ele disputou o Campeonato Brasileiro pelo Rolim de Moura, de Rondônia, e mesmo muito nova tem experiência para encarar esse desafio”, comentou a técnica Neila Rosas.
Acertada com a Adesg
Camillynha viaja para o teste no Palmeiras acertada com a Adesg, de Senador Guiomard. A equipe será uma das novidades na disputa do Campeonato Estadual Feminino, torneio com seus início programado em outubro.
“Existe um acerto com a Camillynha, mas a prioridade é o Palmeiras. Vamos esperar para saber qual será o futuro da atleta”, disse a treinadora.
MM/Acre enfrenta o Iate Clube na estreia da Superliga Master
A equipe do MM/Acre enfrenta o Iate Clube, de Roraima, nesta quinta, 28, a partir das 12h40 (hora Acre), no ginásio da AABB, em Brasília, no Distrito Federal, na estreia da Superliga de Vôlei Masculino Master na categoria +40.
“Essa é a competição mais importante da temporada. Realizamos um bom período de preparação e vamos tentar fazer uma grande campanha”, declarou o técnico Carlos Leopoldo.
Adversários de nível
Além do Iate Clube, o MM/Acre vai enfrentar na primeira fase as equipes do Línce Voleibol, de Goiás, e o Brasília Vôlei. A competição ainda tem times do nível do Fluminense e do Corinthians.
