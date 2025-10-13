Galvez fecha a contratações para reta final do Campeonato Estadual

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou as contratações do zagueiro Joaquim, do volante Julyan e do meia Guilherme para a reta final do Campeonato Estadual Sub-17. O Imperador está classificado para a fase de quartas de final e os atletas chegam para elevar o nível técnico no momento decisivo da competição.

“Essas contratações estavam programadas. A nossa equipe oscilou muito na primeira fase do Estadual e a meta é tentar a conquista do tricampeonato”, comentou Igor Oliveira.

Copa Capital

Segundo Igor Oliveira, a base do Campeonato Estadual vai ser mantida visando a Copa Capital, competição programada para Brasília, no Distrito Federal, em dezembro. Contudo, o Galvez deve trazer mais reforços de outros clubes acreanos.

“Queremos ter uma equipe ainda mais forte na Copa Capital. Estamos seguindo o planejamento”, disse o presidente do Imperador.

