Galvez enfrenta o Votuporanguense na estreia da Copa São Paulo

Começa nesta sexta, 2, a caminhada do futebol acreano na Copa São Paulo de 2026. O Galvez enfrenta o Votuporanguense, a partir das 13h45, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, no interior de São Paulo, na estreia do torneio.

“Realizamos um bom período de preparação e fizemos amistosos importantes. Sabemos a importância do jogo de estreia e por isso precisamos fazer uma grande partida”, declarou o técnico Eriano Santos.

Posse de bola

Eriano Santos trabalhou a equipe para manter o padrão de jogo, com marcação forte e muita posse de bola.

“Temos um padrão e é fundamental atuarmos dentro do trabalhado durante a preparação”, comentou o treinador.

Outro jogo

No outro jogo do grupo 2 da Copa São Paulo, o Grêmio joga contra o Falcon, de Sergipe, a partir das 16 horas (hora Acre).

Relacionado

Comentários