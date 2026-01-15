Galvez enfrenta o São Francisco com total favoritismo no duelo

O Galvez enfrenta o São Francisco na segunda partida da rodada de abertura do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Imperador é o atual vice-campeão acreano e o São Francisco foi rebaixado, mas conseguiu o acesso na disputa da 2ª Divisão.

Galvez

Com as cotas garantidas das competições nacionais, a diretoria do Galvez ampliou os investimentos para a atual temporada e contratou o zagueiro Jô e o meia Marcos Júnior.

O técnico Maurício Carneiro deve manter a base da última temporada com o volante Dudu e os atacantes Alifi e Daniego entre os titulares.

São Francisco

O São Francisco terá uma equipe formada por atletas experientes e jovens. O meia Mamude e o atacante Matheus Hassen, ambos ex-Rio Branco, são os destaques.

Trio de arbitragem

Galvez e São Francisco vai ter no apito Josué Franças e os auxiliares serão Renô Lorêdo e Josué França.

