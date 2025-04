Galvez enfrenta o Rolim de Moura na estreia do Campeonato Brasileiro

Helena Sophia representa o Acre em rede nacional e promete encantar o Brasil com seu carisma

A pequena Helena Sophia, de apenas 7 anos, natural de Rio Branco (AC), é a nova sensação das redes sociais e agora se prepara para conquistar o público nacional. Conhecida como a “encantadora de pinschers” pelo talento em lidar com os cães de temperamento forte, a influenciadora mirim participará ao vivo neste domingo (27) do quadro Famosos da Internet, no programa Domingo Legal com Celso Portiolli, no SBT. A atração começa às 9h, no horário do Acre.

Em entrevista, a mãe da jovem influenciadora, Carina Rodrigues, revelou o orgulho com a conquista. “Esse reconhecimento é um sonho para todos nós. Nunca imaginamos que chegaríamos a uma rede nacional”, afirmou. Segundo Carina, Sophia está confiante para representar o Acre e tentar trazer o troféu para casa.

A jornada até o palco do SBT envolveu desafios. Foi a primeira viagem de Sophia para fora de Rio Branco, mas a pequena demonstrou coragem e tranquilidade durante o percurso. Apesar da fama ligada aos pinschers, os cãezinhos não viajaram com ela devido à logística de transporte para o programa ao vivo.

Fenômeno nas redes sociais, Sophia soma 1,2 milhão de seguidores no Instagram e no TikTok, além de 1,7 milhão no Facebook. Seus vídeos, repletos de carisma e habilidade com os animais, abriram caminho para a estreia na televisão nacional.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários