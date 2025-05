Galvez enfrenta o Independência e meta é manter invencibilidade

Os semifinalistas do Campeonato Estadual Sub-15 foram definidos nessa quarta, 21, no ginásio do Sesc, em confrontos bem equilibrados.

No primeiro jogo, o Fluminense da Bahia derrotou o Galvez por 3 a 0 e os outros resultados foram: Epitaciolândia 3 x 2 Capixaba, Villa 3 x 1 Montenegro e Cruz Azul 5 x 0 PSC.

Definir semifinais

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, deve definir nesta quinta, 22, a data das semifinais do Estadual Sub-15.

“Tivemos boas partidas nas quartas e com bom público no Sesc. Estamos iniciando a temporada com grandes disputas”, declarou Rafael do Vale.

Final do Sub-13

Fluminense da Bahia e Santa Cruz são as equipes finalistas do Campeonato Estadual Sub-13. Nas semifinais dessa quarta, 21, no ginásio do Sesc, o Fluminense da Bahia bateu o Cruz Azul por 3 a 1 e o Santa Cruz venceu o Galvez por 6 a 4.

