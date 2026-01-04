Galvez enfrenta o Grêmio em duelo decisivo pelo grupo 2 da Copa São Paulo

O Galvez enfrenta o Grêmio nesta segunda, 5, a partir das 14 horas(hora Acre), na Arena da Plínio Marin, em Votuporanga, interior de São Paulo, em um duelo decisivo para os acreanos pelo grupo 2 da Copa São Paulo. O Imperador perdeu na estreia por 2 a 1 para o Votuporanguense e somente um triunfo contra os Gaúchos vai manter as chances de classificação.

Sem mudanças

O técnico Eriano Santos comandou treinamentos leves e resolveu manter a equipe.

“Não podemos cometer os mesmos erros do primeiro tempo do jogo de estreia. Precisamos manter o nosso padrão e ter o máximo de atenção na marcação”, disse o treinador do Galvez.

Outra partida

Na outra partida do grupo 2, o Votuporanguense joga contra o Falcon, de Sergipe, na Arena Plínio Marin, a partir das 16h15(hora Acre).

