Galvez enfrenta o Falcon na despedida da Copa São Paulo

O Galvez enfrenta o Falcon, de Sergipe, nesta quinta, 8, a partir das 17h15(hora Acre), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, São Paulo, pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de 2026. Sem chances de classificação, as duas equipes fazem a despedida do torneio.

Time modificado

O técnico Eriano Santos vai montar uma equipe com os garotos mais novos.

“A ideia é colocar todos para jogar e criar oportunidades. Queríamos chegar nesta partida em uma outra condição, mas não foi possível”, comentou o treinador.

Campanha abaixo

O Galvez viajou para disputa do torneio com o objetivo de passar de fase. A derrota diante do Votuporanguense por 2 a 1, na estreia, diminuiu as chances de classificação e a goleada contra o Grêmio, pois fim ao sonho do Imperador.

