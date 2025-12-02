Galvez enfrenta o Canaã na estreia da Supercopa Capital

O Galvez enfrenta o Canaã, do Distrito Federal, nesta terça, 2, a partir das 13 horas (hora Acre), no estádio Dirceuzão, em Planaltina, Goiás, na estreia da Supercopa Capital Sub-17. A competição é a maior da categoria promovida no Brasil.

Força máxima

O técnico Eriano Santos terá todos os titulares e vai manter a mesma maneira de jogar.

“Vamos valorizar a posse de bola e explorar a velocidade dos nossos extremos. Estamos trabalhando desta maneira desde o início da temporada e não existem motivos para mudanças”, declarou o treinador.

Outra partida

Na outra partida do grupo G, o Atlético Goianiense joga contra o Coritiba, a partir das 8 horas(hora Acre), no Dirceuzão.

