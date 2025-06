Galvez e Santa Cruz fazem duelos de invictos no Florestão

Galvez e Santa Cruz fazem nesta terça, 17, a partir das 18 horas, no Florestão, um duelo de invictos pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-20. O Santa Cruz lidera com 18 pontos e o Imperador é o segundo com 14.

Todos os titulares

Ao contrário da partida contra Plácido de Castro, o técnico Eriano dos Santos vai escalar todos os titulares no Galvez.

“Essa é uma partida muito importante moralmente. Ganhar o jogo vai elevar a confiança da equipe para a fase decisiva do Estadual”, avaliou o treinador do Imperador.

Manter os 100%

O Santa Cruz enfrenta o Galvez com força máxima e o objetivo é manter os 100% de aproveitamento na fase de classificação.

“Teremos um jogo diferente e será importante para medir o nosso nível com mais exigência. Os atletas estão motivados para uma partida importante”, afirmou o treinador Pedro Balu.

