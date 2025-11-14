Conecte-se conosco

Galvez e Santa Cruz decidem o título do Estadual Sub-17

Publicado

17 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Título vale a vaga do Acre na Copa do Brasil em 2026

Galvez e Santa Cruz decidem nesta sexta, 14, a partir das 18 horas, no Tonicão, o título do Campeonato Estadual Sub-17. Os dois times entram para final sem vantagem e se o confronto terminar empatado, o título vai ser definido nas cobranças de penalidades.

Em busca do tricampeonato

O Galvez vai para a final em busca do tricampeonato. O técnico Eriano dos Santos deve manter o mesmo time da semifinal e a ideia é trocar passes e explorar a velocidade dos extremos Misael e Guilherme.

Quebrar escrita

O Santa Cruz foi derrotado pelo Galvez nas finais de 2023 e 2024 e por isso a decisão tem “um peso” a mais. O técnico Cristiano Menezes realizou ajustes na equipe após o confronto da semifinal e deixou para definir os titulares somente no Tonicão.

Cotidiano

PSC e Fluminense da Bahia são semifinalistas da 6ª Copa TV Gazeta

Publicado

15 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: PSC manteve o favoritismo e segue na disputa pelo título

PSC e Fluminense da Bahia estão classificados para as semifinais da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Nas partidas disputadas nesta quinta, 13, no ginásio do colégio Imaculada Conceição, o PSC venceu o Invictus por 7 a 2 e o Fluminense da Bahia derrotou o Carlos, nas penalidades, por 4 a 1 depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Outros duelos

Os outros duelos da fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta entre Santinha x Chelsea e Villa City x Conquista serão realizados na quinta, 20, a partir das 19 horas, também no ginásio Imaculada Conceição.

Cotidiano

Acreano Thomas Silva conquista duas pratas no Mundial de Parajiu-Jítsu em Abu Dhabi

Publicado

17 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Paratleta chega a duas finais em sua primeira competição internacional e encerra a temporada com três medalhas mundiais.

O acreano Thomas Silva encerrou sua participação no Mundial de Parajiu-Jítsu, realizado em Abu Dhabi, com duas medalhas de prata. O paratleta disputou duas categorias e chegou às finais em ambas, sendo derrotado por pontos. Na classe K1 (lesão cervical), foi superado por Jeverson Dantas Félix, 36 anos. Já na K4 (lesão medular), perdeu a decisão para Antônio Vitor Lopes Godoy, de 26 anos.

A campanha marcou a primeira experiência internacional de Thomas, que apresentou desempenho expressivo. Antes da disputa nos Emirados Árabes, ele havia conquistado bronze no Mundial de Parajiu-Jítsu em Bangkok, na Tailândia. Com isso, o atleta encerra a temporada acumulando três medalhas em campeonatos mundiais.

Segundo informações do GE-AC, Thomas iniciou no jiu-jítsu em 2018, mas em 2020 sofreu um grave acidente enquanto tomava banho de rio. Ele bateu a cabeça no fundo, quebrou a cervical e ficou tetraplégico. À época, médicos chegaram a considerar sua sobrevivência “uma sorte”.

Após o acidente, tentou retornar ao esporte algumas vezes, mas o medo de uma nova lesão o impediu de avançar. Somente em 2024 conseguiu retomar o jiu-jítsu, agora como cadeirante, e desde então vem se destacando no paradesporto brasileiro e internacional.

Cotidiano

Copa Acre Soçaite terá disputa das finais no Tancredo Neves

Publicado

19 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Grandes jogos marcaram a disputa da Copa Acre

Serão disputadas nesta sexta, 14, a partir das 19h30, na quadra do Tancredo Neves, as finais da 1ª Copa Acre de Futebol Soçaite. Na decisão do feminino, a Assermurb “A” joga contra o São Francisco. Na final do masculino, o Fox Milan enfrenta o Furacão do Norte.

Brindes e pixes

O vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S), Wellington Cabeça, confirmou sorteio de brindes e pixes para os torcedores presentes no Tancredo Neves.

“Queremos fechar a primeira competição com uma grande festa dentro e fora da quadra. O torneio foi promovido com uma grande presença de público e isso é gratificante”, declarou Wellington Cabeça.

2026

A FAF7S prepara um calendário extenso de eventos para a temporada 2026. As categorias de base serão promovidas e a meta é ajudar na formação de novos talentos para a modalidade.

