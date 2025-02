Galvez e Independência em um duelo direto dentro do G4

O prefeito de Epitaciolândia recebeu a equipe técnica responsável pela organização dos Jogos Estudantis do Acre 2025 para discutir os detalhes da fase municipal do evento. A reunião teve como objetivo planejar e estruturar as competições que serão realizadas no município, garantindo a participação dos estudantes e a promoção do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.

Estiveram presentes na reunião os representantes da Secretaria de Esportes, Tiago Barbosa, Vanessa Nery e João Carlos Passos, todos professores técnicos, da SEE Assessoria do Desporto Estudantil.

Durante o encontro, foram abordados temas como a logística das competições, a infraestrutura necessária para receber os jogos, a mobilização das escolas e a importância do evento para o incentivo ao esporte entre os jovens. O prefeito destacou a relevância dos Jogos Estudantis como uma oportunidade para revelar novos talentos e fortalecer a integração entre os estudantes da região.

A fase municipal de Epitaciolândia é uma etapa crucial para a seleção dos atletas que representarão o município nas fases estaduais dos Jogos Estudantis do Acre 2025. A expectativa é que o evento mobilize centenas de estudantes, promovendo não apenas a competição esportiva, mas também valores como trabalho em equipe, respeito e superação.

A equipe técnica seguirá trabalhando em conjunto com a prefeitura e as instituições de ensino para garantir o sucesso da fase municipal e, consequentemente, uma participação destacada de Epitaciolândia nos Jogos Estudantis do Acre 2025.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários