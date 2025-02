Galvez e Independência disputam 3º lugar em jogo adiado

Carro Chevrolet Classic foi encontrado em área de mata; veículo foi encaminhado para delegacia e será restituído ao proprietário

Na madrugada de domingo (23.02), a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul foi acionada para atender uma ocorrência de furto de um veículo Chevrolet Classic, de cor preta, no ramal do Deracre. Após a confirmação do crime, as guarnições do 6° Batalhão da Polícia Militar iniciaram um patrulhamento intensivo para localizar o carro.

O trabalho das equipes resultou na recuperação do veículo na tarde desta segunda-feira (24.02). O carro foi encontrado em uma área de mata pela Guarnição do Pelotão de Trânsito do 6° BPM. Após a localização, o veículo foi encaminhado à delegacia de polícia, onde passará por procedimentos necessários antes de ser restituído ao proprietário.

A ação da Polícia Militar demonstra a eficiência do patrulhamento e do trabalho investigativo no combate a crimes patrimoniais na região. As autoridades reforçam a importância de denúncias rápidas e da colaboração da comunidade para auxiliar no trabalho de recuperação de bens e na identificação de infratores.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários