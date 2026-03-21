Galvez e Humaitá fazem confronto por vaga na Copa do Brasil em 2027

Galvez e Humaitá fazem neste sábado, a partir das 17h45, no Tonicão, um duelo pela 3ª colocação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. A vitória vale a 3ª vaga do Acre na Copa do Brasil na próxima temporada e isso aumenta a importância do jogo.

Galvez

O técnico Maurício Carneiro comandou treinamentos no CT do Imperador após a eliminação na semifinal e pode repetir a equipe do início do segundo jogo contra o Rio Branco. Contudo, uma definição vai ocorrer somente 40 minutos antes da partida.

Humaitá

Sem poder contar com sete atletas, os laterais Lucas e Thiago, o zagueiro Youjany, o meia Pedro e os atacantes Wallace Gladiador, Alexandro, Aldair, todos expulsos contra o Santa Cruz, o técnico Rogério Pina deixou para confirmar os titulares do Humaitá somente no Tonicão.

No apito

Jackson Rodrigues apita Galvez e Humaitá. Divanilson Martins e Roseane Amorim serão os auxiliares.

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