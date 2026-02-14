Galvez e Humaitá disputam um duelo de favoritos ao título

Galvez e Humaitá disputam um duelo de favoritos neste sábado, 14, a partir das 15 horas, no Tonicão. A partida fecha a 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 e quem vencer garante uma vaga na semifinal.

Galvez

O técnico Maurício Carneiro não poderá contar com o volante Patrick, lesionado, e o atacante Caíque, suspenso pelo terceiro amarelo. A novidade do Imperador será o retorno do volante Dudu depois de cumprir suspensão.

Humaitá

O Humaitá entra na partida de logo mais sem nenhum desfalque. O técnico Rogério Pina espera jogo difícil e por isso deixou para divulgar os titulares somente momentos antes do confronto.

Trio de arbitragem

Antônio Marivaldo vai apitar Galvez e Humaitá. Antônio Neilson e Douglas Renan serão os auxiliares.

