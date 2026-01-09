Galvez é derrotado pelo Falcon na despedida da Copa São Paulo

O Galvez perdeu para o Falcon, de Sergipe, por 3 a 0, nesta quinta, 8, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, no interior de São Paulo, e se despediu da Copa São Paulo com três derrotas. O Imperador, Sub-20, ainda tem as disputas do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil em 2026.

Abaixo do esperado

O Galvez fez uma campanha muito abaixo do esperado. A equipe acreana levou 12 gols e marcou somente 1. A diretoria do Imperador deve realizar uma avaliação bem rigorosa do futebol não apresentado em São Paulo.

Boa notícia

A boa notícia da participação do Galvez na Copinha foi a negociação do meia Fred. O atleta assinou com o Mirassol, de São Paulo, e foi integrado ao elenco do time paulista.

