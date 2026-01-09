Cotidiano
Galvez é derrotado pelo Falcon na despedida da Copa São Paulo
O Galvez perdeu para o Falcon, de Sergipe, por 3 a 0, nesta quinta, 8, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, no interior de São Paulo, e se despediu da Copa São Paulo com três derrotas. O Imperador, Sub-20, ainda tem as disputas do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil em 2026.
Abaixo do esperado
O Galvez fez uma campanha muito abaixo do esperado. A equipe acreana levou 12 gols e marcou somente 1. A diretoria do Imperador deve realizar uma avaliação bem rigorosa do futebol não apresentado em São Paulo.
Boa notícia
A boa notícia da participação do Galvez na Copinha foi a negociação do meia Fred. O atleta assinou com o Mirassol, de São Paulo, e foi integrado ao elenco do time paulista.
Santa Cruz vai ganhar mais 3 reforços para disputa do Estadual
O Santa Cruz ainda espera as chegadas do lateral/zagueiro Duval e do extremo Pedro Liko, ambos do futebol do Rio Grande do Sul, e o atacante Lucas Sanches, ex-Porto Vitória do Espírito Santo, para a disputa do Campeonato Estadual. Lucas Sanches desembarca no sábado, 9, na capital acreana, e deve ser relacionado para a estreia no Estadual.
Redefiniu preparação
Com a mudança na data da estreia do Estadual, o técnico Sandro Resende redefiniu a programação do Santa Cruz. O elenco ganha um período de recuperação no sábado, 10, e retorna no domingo, 11, para trabalhos em sequência até a véspera do primeiro jogo na temporada.
“Ganhou mais três dias de treinamentos e vamos seguir realizando os ajustes necessários”, disse Sandro Resende.
Estreia no dia 15
O Santa Cruz estreia no Campeonato Estadual na quinta, 15, às 17 horas, no Tonicão, contra o Independência.
Rogério Pina é o escolhido e vai assumir o comando do Humaitá
Rogério Pina será o substituto de Carlos Alberto Dias no comando do Humaitá. A contratação do treinador carioca é para o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro da Série D.
Carlos Alberto Dias
Carlos Alberto Dias deixou o comando do Humaitá na segunda, 5, por causa de problemas de saúde e a equipe foi dirigida pelo diretor de futebol Alexandro Narciso.
Chega na segunda
Rogério Pina desembarca em Rio Branco na segunda, 12, e deve dirigir o Humaitá na estreia do Estadual. O primeiro compromisso do Tourão será contra a Adesg no sábado, 17, às 17 horas, no Tonicão.
Cruzeiro do Sul recebe 1º BMF de MMA com lutas por cinturão e atletas de três estados
Evento acontece no dia 28 de fevereiro, no Ginásio Jader Machado, e deve reunir cerca de 2 mil espectadores no interior do Acre.
