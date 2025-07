Galvez e Andirá tentam melhorar colocação antes das quartas

O Acre terá dois representantes na disputa do Troféu Doutor Milton Medeiros de Natação, competição nacional que reúne seleções estaduais e será realizada entre os dias 17 e 19 de julho, em Fortaleza, capital do Ceará.

Os atletas Joaquin Assaf, de 19 anos, e Luiz Antônio Jerônimo, de 14 anos, foram convocados para representar o estado na competição. Ambos viajam acompanhados do técnico Hélio Guimarães.

A participação dos nadadores acreanos foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Federação Aquática do Estado do Acre (Faea) e a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL).

Com a presença garantida no evento nacional, os atletas ficarão de fora da segunda etapa do Campeonato Acreano de Natação, que ocorre no mesmo dia do encerramento do torneio, em 19 de julho.

Provas que serão disputadas

Joaquin Assaf:

50 metros: livre, costas, peito e borboleta

100 metros: livre e costas

200 metros: livre

Luiz Antônio Jerônimo:

50 metros: livre, costas, peito e borboleta

100 metros: peito e livre

200 metros: medley e peito