Galvez e Adesg decidem título do Campeonato Estadual

Galvez e Adesg decidem neste sábado, 22, a partir das 16 horas, no Tonicão, o Campeonato Estadual Feminino. As duas equipes entram para final sem vantagem e se a partida terminar empatada, o título vai ser decidido nas cobranças de penalidades.

Em busca do bicampeonato

Atual campeão, o Galvez chega invicto para a disputa da taça. O técnico Maurício Carneiro poderá contar com o retorno da atacante Jaque, mas não vai ter a meia Monique.

Final é revanche

No duelo entre as duas equipes na primeira fase, a Adesg perdeu para o Galvez por 3 a 1, na Arena da Floresta, e por isso a disputa do título também é uma revanche. O técnico Pablo Araújo terá todas as titulares à disposição.

No apito

Antônio Marivaldo apita a final entre Galvez e Adesg. Os auxiliares serão Antônio Neilson e Roseane Amorim.

