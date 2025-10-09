fbpx
Cotidiano

Galvez confirma classificação e Grêmio Xapuriense assume vice-liderança

Publicado

16 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Galvez é mais uma equipe classificada no Sub-15

Duas partidas foram disputadas nesta quarta, 8, no CT do Cupuaçu, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. O Galvez derrotou o COPMBM por 2 a 0, chegou aos 12 pontos no grupo 4 e garantiu uma vaga nas quartas de final.

Na outra partida da chave, o Grêmio Xapuriense goleou o Joia de Cristo por 13 a 1.

Pelo grupo 3

Escolinha do Galvez x Estrelinha e Santa Cruz x Xavier Maias. Esses são os confrontos válidos pelo grupo 3 do Estadual nesta quinta, 9, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu.

Cotidiano

Diretoria do Fluminense da Bahia acerta a contratação de Daniego

Publicado

15 minutos atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Foto arquivo pessoal: Daniego chega como grande reforço visando a Copa Norte

O vice-presidente do Fluminense da Bahia, Edson Anute (Pirlo), confirmou a contratação do ala Daniego para a disputa da Copa Norte. O torneio será disputado em Rio Branco entre os dias 19 e 25 deste mês com os jogos no ginásio do Sesc.

“Temos uma boa base na disputa do Estadual e conseguimos fechar com o Daniego. É um reforço importante e o nosso objetivo é a conquista do título”, declarou o dirigente.

Mais duas contratações

O ala Henrique, ex-Lyon, e o pivô Bebezão também estão acertados para jogar a Copa Norte.

Jogo decisivo

O Fluminense da Bahia enfrenta o Brasileia no sábado, 11, no ginásio Álvaro Dantas, e precisa vencer para avançar no Campeonato Estadual da Série A.

“Temos essa partida importante contra a Brasileia e na sequência o foco será somente a Copa Norte”, comentou Edson Anute.

Cotidiano

São Francisco bate o Sena Madureira e é vice-líder do Estadual

Publicado

18 minutos atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: São Francisco realiza uma grande campanha no Estadual

O São Francisco bateu o Sena Madureira por 5 a 2 nesta quarta, 8, no Florestinha, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 19 pontos. O resultado é importante para definir os confrontos da fase de quartas de final do torneio.

Vasco x Galvez

Vasco e Galvez entram em campo nesta quinta, 9, a partir das 15 horas, no Florestinha, classificados para as quartas. Contudo, as equipes querem a vitória para tentar melhorar a colocação final.

Cotidiano

Amo futebol e por isso resolvi criar os Amigos do Nicolau”, diz Nicolau Júnior

Publicado

19 minutos atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Foto Sérgio Vale: Nicolau Júnior acredita no esporte criando oportunidades

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior (PP), recebeu a reportagem dophdesporteclube.com.br e comentou a respeito de vários assuntos, inclusive, a sua paixão pelo futebol com a criação dos Amigos do Nicolau.

“Sempre joguei futebol em Cruzeiro do Sul na várzea e também sonhei ser um atleta profissional. Quando passei a residir em Rio Branco, montei os Amigos do Nicolau para um bom futebol e muita conversa e amizade”, declarou Nicolau Júnior.

Amigo do Esporte

Segundo Nicolau Júnior ser Amigo do Esporte significa muito e cria uma identidade com as pessoas do Estado.

“O futebol, o esporte estabelece relações e isso é muito importante. A equipe joga em Rio Branco e no interior e o futebol nos aproxima. Vamos seguir jogando e tentando marcar os gols”, disse Nicolau.

35 jogos invictos

Os Amigos do Nicolau estão invictos a 35 partidas. A equipe tem no seu grupo os ex-atletas Pedro Balu, Paulinho Pit Bull e Doca.

“Temos um time forte e estamos sendo desafiados. Agora as equipes querem nos vencer”, comentou Nicolau Júnior.

Próximo governo

Quanto ao próximo governo, Nicolau Júnior espera a ampliação dos investimentos no interior do Estado.

“Precisamos fortalecer a nossa agricultura e investir nas estradas. Temos um Estado com muitos desafios, mas é possível tornar a vida da nossa população melhor”, afirmou o deputado.

Ações em todos os esportes

Nicolau Júnior acredita em um futuro com mais possibilidades para os jovens acreanos por meio do esporte.

“Esse é um desafio, criar mais políticas públicas para nossa juventude. Existe um trabalho iniciado com a criação da secretaria de esportes e esse foi um passo importante”, avaliou o deputado.

