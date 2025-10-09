Galvez confirma classificação e Grêmio Xapuriense assume vice-liderança

Duas partidas foram disputadas nesta quarta, 8, no CT do Cupuaçu, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. O Galvez derrotou o COPMBM por 2 a 0, chegou aos 12 pontos no grupo 4 e garantiu uma vaga nas quartas de final.

Na outra partida da chave, o Grêmio Xapuriense goleou o Joia de Cristo por 13 a 1.

Pelo grupo 3

Escolinha do Galvez x Estrelinha e Santa Cruz x Xavier Maias. Esses são os confrontos válidos pelo grupo 3 do Estadual nesta quinta, 9, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu.

