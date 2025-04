Galvez bate o Vasco em um amistoso visando o Campeoanto Estadual

Em menos de um ano de mandato, a vereadora Izabelle Araújo (Republicanos), consolida papel como voz ativa e com responsabilidade em Brasiléia, vem se firmando como a principal voz dentro a câmara municipal. Com um estilo político que mescla cobranças técnicas e atuação comunitária, a parlamentar tem chamado atenção por sua agenda transversal, que abrange desde a melhoria de ramais rurais até projetos culturais, esportivos e saúde.

A vereadora se fortalece a cada dia, sendo hoje a voz ativa na Câmara Municipal de Brasileia, onde tem cobrado politicas públicas com responsabilidade, algo absolutamente normal dentro das 4 linhas no meio político.

Vereadora de primeiro mandato, Izabelle vem mostrando uma atuação abrangente em diversas áreas, incluindo o movimento comunitário, a luta por produção, educação, saúde, e voluntariado social tanto na zona urbana, como rural, que abrange o escoamento da produção e melhorias de ramais, bem como o apoio a projetos culturais e no desporto, principalmente com os atendimentos na área da saúde, a nível municipal, como estadual que tem elevado sua presença na boa politica no município.

Izabelle Araújo acredita que a construção de um mandato popular, democrático e participativo pode transformar Brasiléia em uma cidade mais humana e melhor para sua população.

Super atuante na vereança “de domingo a domingo”, a vereadora tem consolidado sua liderança na regional do alto acre, cidade de Brasiléia.

A atuação se destaca tanto no trabalho social quanto na gestão eficiente, sendo elogiado pelos servidores e população “modo Izabelle de trabalhar”. Uma marca de seu trabalho frente a câmara de vereadores, com seu profissionalismo, engenheira de profissão, atuante na vereança.

Suas ações têm sido bem recebidas pela população Brasileense, sendo reconhecido como uma política jovem, dinâmico e comprometido com as causas sociais na sua jurisdição. Sua popularidade está em ascensão, sendo apontado como um dos principais nomes da atual politica de Brasiléia.

Eleita em outubro de 2024 com 372 votos (2,45% dos válidos), Izabelle representa uma nova geração de políticos que buscam conciliar o trabalho legislativo com a presença constante no território.

Seu perfil – que mistura o rigor fiscalizador com ações de base – tem ampliado sua projeção no município. Analistas locais apontam que, mantido esse ritmo, a vereadora pode se tornar um nome relevante para futuras disputas majoritárias na região. Apesar da vinculação partidária ao Progressistas, sua atuação tem transitado por diversas pautas, característica que vem conquistando apoio além de sua base eleitoral inicial.

A vereadora Isabelle Araújo vem se destacando como a parlamentar mais ativa na Câmara Municipal de Brasiléia no inicio desta legislatura 2025, registrando o maior número de pedidos de providência, se consolidando como a parlamentar mais ativa no início deste primeiro trimestre de 2025.

De acordo com dados do Portal da Transparência da câmara de vereadores de Brasiléia, a vereadora do republicano foi a quem mais protocolou indicações neste período, direcionadas a melhorias para o município e ao atendimento de demandas da população Brasileense.

A atual presidente da executiva municipal do Republicanos em Brasiléia, Izabelle Araújo, participou, em março, do 2º Encontro Nacional do Mulheres Republicanas, realizado em Brasília. O evento reuniu lideranças femininas de todo o país, incluindo outras vereadoras e representantes do estado do Acre.

O encontro em Brasília abordou temas essenciais como gestão pública, combate à violência contra a mulher e a importância do empoderamento feminino nos espaços de decisão. As palestras contaram com especialistas renomados, além da presença de lideranças nacionais do partido.

Izabelle Araújo destacou a relevância do evento para o fortalecimento da presença feminina na política acreana.

Todos os pedidos de providência ficam disponíveis no Portal da Transparência da Câmara (brasileia.ac.leg.br), onde qualquer cidadão pode acompanhar as ações dos parlamentares.

Além disso, as sessões legislativas são transmitidas ao vivo pelo site da casa, brasileia.ac.leg.br e jornal oaltoacre.com, reforçando o compromisso com a prestação de contas e a participação popular.

Todos os documentos estão acessíveis para consulta pública no site oficial da Câmara (brasileia.ac.leg.br), que também oferece:

• Transmissão ao vivo das sessões

• Acompanhamento do trâmite de cada proposta

• Histórico completo das ações parlamentares

Quais as funções dos vereadores?

Originário do grego antigo, o vocábulo vereador vem da palavra “verea”, que significa vereda, caminho. O vereador, portanto, seria o que vereia, trilha, ou orienta os caminhos. Existe no idioma brasileiro o verbo verear, que é o ato de exercer o cargo e as funções de vereador. Resumindo, o vereador é a ligação entre o governo e o povo. Ele tem o poder de ouvir o que os eleitores querem, propor e aprovar esses pedidos na câmara municipal e fiscalizar se o prefeito e seus secretários estão colocando essas demandas em prática.

Ao vereador cabe elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do Executivo – no caso, o prefeito. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Também é dever do vereador acompanhar as ações do Executivo, verificando se estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo atendidas as normas legais.

Legislativo

Os vereadores fazem parte do Poder Legislativo, e discutem e votam matérias que envolvem impostos municipais, educação municipal, linhas de ônibus e saneamento, entre outros temas da cidade. Cada vereador é eleito de forma direta, pelo voto, tornando-se um representante da população. Por isso, deve propor projetos que estejam de acordo com os interesses e o bem-estar do povo.

Fiscalização

Além das votações, os vereadores também têm o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidando da aplicação dos recursos e observando o orçamento. É dever deles acompanhar o Poder Executivo, principalmente em relação ao cumprimento das leis e da boa aplicação e gestão do dinheiro público.