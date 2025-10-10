Galvez bate o Vasco e volta a vice-liderança do Estadual

O estudante/atleta Luiz Antônio Jerônimo, do Colégio Militar Tiradentes, conquistou nesta sexta, 9, em Uberlândia, Minas Gerais, a medalha de ouro nos 100 metros peito da Série Prata nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-14. O garoto acreano fez o tempo de 1`11”98 e garantiu a primeira medalha acreana na edição de 2025.

“O Luiz ficou muito próximo da medalha nas provas da última terça, mas agora a conquista aconteceu. Ganhar uma medalha nos Jeb´s era importante para o Luiz neste ano fantástico. Um bom planejamento programado com o professor Hélio Guimarães isso foi possível”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Próximos desafios

Luiz Antônio Jerônimo fecha a participação nos Jeb´s e seus próximos desafios serão a Copa Rondônia, Pan Pacíficio, na Bolívia, e o Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, para fechar a temporada.

