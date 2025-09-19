Galvez bate a Escolinha do Lelão no Campeonato Estadual Sub-15

O Galvez bateu a Escolinha do Lelão por 3 a 0 nesta quinta, 18, no CT do Cupuaçu, em jogo pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15.

Na outra partida da rodada, o Grêmio Xapuriense venceu o COPMBM por 3 a 0.

Duelo isolado

Vasco e Epitaciolândia fazem um duelo isolado nesta sexta, 19, a partir das 15h30, no CT do Cupuaçu, pela primeira fase do Estadual Sub-15.

