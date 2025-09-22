Galvez anuncia as primeiras contratações para a temporada 26

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou as contratações do zagueiro Smith, do lateral esquerdo LC e do meia Maranhão para a disputa da temporada de 2026. O Imperador vai jogar o Campeonato Estadual, as Copas Verde e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.

“Os três atletas foram fundamentais para a conquista do título na categoria Sub-20 e seguirão no Galvez no elenco profissional em 2026. Ainda temos muitas competições em 2025, mas é necessário iniciar esse trabalho”, explicou Igor Oliveira.

Maurício Carneiro

Segundo Igor Oliveira, Maurício Carneiro segue no comando da equipe em 2026.

“Não vamos mudar. O Maurício fechou o trabalho colocando o Galvez nas competições nacionais e merece essa sequência, declarou o presidente.

Vai definir

Igor Oliveira ainda vai definir a data para o início da preparação visando a próxima temporada.

“Precisamos de uma definição da federação a respeito do Estadual, mas a intenção é começar os trabalhos em dezembro”, afirmou o dirigente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários