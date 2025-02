Galvez acerta a contratação do volante Ocimar, ex-Náuas

O volante Ocimar, ex-Náuas, será apresentado na tarde desta quinta, 30, no CT do Imperador, e é mais um reforço do Galvez para a sequência do Campeonato Estadual.

“Estávamos precisando de um volante e surgiu essa possibilidade. A meta é regularizar o atleta e colocá-lo à disposição para o jogo de domingo (2)”, comentou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Patrick é bem avaliado

O goleiro Patrick participou do jogo treino desta quarta, 29, contra o São Francisco e foi bem avaliado pelo técnico Márcio Figueiredo (Faísca).

Patrick deve fazer a estreia oficial no Galvez no duelo contra o Humaitá no domingo, 2, na Arena da Floresta.

Caio vira dúvida

O atacante Caio sofreu uma torção no tornozelo no jogo treino e virou dúvida no Imperador. O atleta será avaliado nesta quinta, 29, e fará um tratamento intensivo.

