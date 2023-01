Galo vence jogo treino diante do sub-17 do Andirá/Santa Cruz

O período de pré-temporada do Rio Branco começou nesta segunda-feira (16), no CT do José de Melo. Uma norma publicada pelo presidente Valdemar Neto proíbe a presença do torcedor estrelado nas arquibancadas do CT do clube durante os treinos.

O gestor de futebol estrelado Richard Carvalho explicou que a decisão coletiva de diretoria teve apoio da comissão técnica e o objetivo será não prejudicar o dia a dia de trabalho dos atletas e da comissão técnica. Richard pediu a compreensão do torcedor estrelado.

Richard aproveitou ainda para informar que o horário estabelecido pelo clube para as entrevistas de atletas e membros da comissão-técnica aos meios de comunicação, no CT do José de Melo, também foi definido. “Os trabalhos serão realizados de segunda a sábado e os atletas estão liberados para conceder entrevista no horário das 15h10 até às 15h30 e também após os treinos.

Calendário

Inserido no grupo A, ao lado da Adesg, Andirá, Humaitá e Independência, o jogo de estreia do Rio Branco na disputa do Campeonato Acreano será contra o Plácido de Castro, no dia 28 de fevereiro, no estádio Florestão. O time estrelado antes da estreia no estadual encara o Princesa do Solimões. O duelo será válido pela primeira fase da Copa Verde e está previsto para o dia 18 de fevereiro, em Rio Branco-AC.

