Uma tragédia foi registrada na noite de sábado, 5, no Ramal do Cassirian, em Sena Madureira. Um galho de castanheira se desprendeu e matou quatro pessoas. Todos jovens. A fatalidade aconteceu próximo à cachoeira do Purus. No local, ocorria uma reunião. Parte da árvore caiu sobre a pessoas que estavam próximas.

As vítimas sofreram traumatismo craniano, conforme informou o jornalista Aldejane Pinto. Todos foram encaminhados ao necrotério do Hospital João Câncio Fernandes. Além dos quatro jovens, há o registro de mais vítimas não fatais no desastre. Elas também foram encaminhadas à Unidade Hospitalar.

Aldejane Pinto relatou que “a queda da ‘galhada’ teria sido motivada por outra árvore atingida por incêndio anteriormente. Familiares aguardavam a liberação dos corpos para o velório na madrugada deste domingo nas dependências do hospital de Sena Madureira”.

As vítimas

Três vítimas fatais tiveram os nomes divulgados. São eles: Lucas da Silva Quenderé, 23 anos; Airton Cabral da Silva, 17 anos; Mateus da Silva Matos, 17 anos. A quarta vítima não teve o nome revelado.

“Por volta das 19h30min do dia 05 de Setembro, recebemos uma ligação de um morador do ramal do km 25 da BR-364, sentido Sena/Rio Branco, Ramal do Cassirian, próximo à localidade do senhor João da Onça, aproximadamente 16 km entrando no ramal. O fato foi que durante uma reunião de amigos na localidade, reunião essa que acontecia ao lado de uma árvore de médio porte, e que essa árvore estava com seu tronco queimando há algum tempo, de repente, essa árvore veio a cair, atingindo as pessoas que estavam próximo. Atingindo ao todo 8 pessoas, sendo que 03 foram a óbito no local”, diz trecho do boletim de ocorrência relatado pelos bombeiros.

