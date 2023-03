Gabriel Raulino assina o 1º contrato como profissional no Internacional

Zagueiro uruguaio tem contrato com o Timão até dezembro de 2023 e vem despertando interesse de outros clubes

O bom futebol apresentado por Bruno Méndez neste início de temporada ligou o sinal de alerta no Corinthians. Não é à toa que a diretoria corre contra o tempo para renovar com o zagueiro uruguaio, temendo perdê-lo de graça.

Bruno Méndez tem vínculo com o Corinthians até o dia 31 de dezembro de 2023 e, seis meses antes, pode assinar um pré-contrato com outro clube. E o que não falta são interessados. Tanto dentro quanto fora do país.

A diretoria alvinegra, porém, não quer dar “sopa para o azar” e espera chegar a um acordo com Bruno Méndez quanto antes para renovar o contrato. Esse também é o desejo do zagueiro de 23 anos.

Revelado no Montevideo Wanderers, do Uruguai, Bruno Méndez foi contratado pelo Corinthians em 2019. O clube desembolsou cerca de R$ 18 milhões para ficar com 70% dos seus direitos econômicos.

No entanto, o zagueiro não conseguiu se firmar no Timão e foi emprestado ao Internacional ainda em 2021. Depois de 48 partidas e dois gols, Bruno Méndez retornou ao Parque São Jorge.

De volta do empréstimo ao Internacional em junho do ano passado, o zagueiro ganhou a confiança de Fernando Lázaro e desbancou o paraguaio Balbuena neste início de temporada, formando com Gil a dupla de zaga titular. São dez jogos em 2023.

