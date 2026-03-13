Cotidiano
Gabriel desfalca o Rio Branco no duelo da 1ª semifinal no sábado
O atacante Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai desfalcar o Rio Branco no primeiro duelo da semifinal contra o Galvez. A partida será disputada no sábado, 14, a partir das 15 horas, no Tonicão, e o Estrelão precisa vencer ou empatar para forçar a segunda partida. Saulo é dúvida O zagueiro Saulo transformou-se em uma dúvida para o técnico Ulisses Torres. O capitão do …
Diretoria do Galvez anuncia reforços visando o Brasileiro A3
A diretoria do Galvez anunciou nesta sexta, 12, a contratação de cinco reforços, Ana Carolina, Polly, Rosália Aliaga. Adrianinha e Bruna, para a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino A3. A competição começa no próximo dia 21 e as Imperatrizes estreiam em Itacoatiara, no interior do Amazonas, contra o Penarol. “Precisamos aumentar o elenco e qualificar. A diminuição da cota da Copa do Brasil, no masculino, …
Prefeitura reinaugura quadra de grama sintética no Manoel Julião e anuncia avanços no esporte municipal
Orçamento da área saltou de R$ 100 mil para mais de R$ 2 milhões por ano; 69 espaços já foram revitalizados
A Prefeitura de Rio Branco reinaugurou nesta quinta-feira (12) a quadra de grama sintética do bairro Manoel Julião, em cerimônia que reuniu autoridades, moradores e representantes de projetos esportivos da comunidade. O espaço passou por revitalização e deve ampliar o acesso de crianças, jovens e moradores da região à prática esportiva.
Durante a solenidade, o prefeito Tião Bocalom destacou que o investimento em esporte tem sido uma das prioridades da gestão municipal. Segundo ele, o orçamento da área aumentou significativamente nos últimos anos.
“O esporte, em gestões anteriores, recebia cerca de 100 mil reais de orçamento. Hoje nós chegamos a mais de 2 milhões de reais por ano. Já revitalizamos 69 quadras e construímos algumas novas”, afirmou.
De acordo com o prefeito, muitas das obras contam com apoio da bancada federal, mas grande parte também recebe investimento direto da prefeitura.
“Grande parte dessas obras foi feita com recurso próprio. Mesmo quando tem emenda parlamentar, muitas vezes a prefeitura precisa aportar mais recursos para fazer a revitalização completa da quadra e do entorno”, explicou.
Uso comunitário e conservação
O secretário municipal de Esportes, Jhon Douglas Costa, ressaltou que o objetivo da gestão é garantir que os espaços públicos sejam utilizados pela comunidade e permaneçam conservados.
“Nosso compromisso é fazer com que o esporte chegue de fato na ponta e que a comunidade tenha acesso a esses espaços. Nós já nos reunimos com a presidência do bairro e com moradores para organizar o uso da quadra e evitar a depredação”, disse.
Segundo o secretário, todas as quadras revitalizadas devem contar com identificação e contato da Secretaria de Esportes para que moradores possam solicitar o uso do espaço de forma organizada.
Projetos sociais
A nova estrutura também será utilizada por projetos sociais da região. Um deles é o Instituto Formando Águias e Campeões, que desenvolve atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes.
O professor Jonathan Gadelha afirmou que o espaço será fundamental para ampliar o atendimento do projeto, que atende jovens de 5 a 17 anos.
“É um espaço de suma importância para as crianças e para a comunidade. O projeto é gratuito, oferece uniforme, chuteira e acompanhamento esportivo. Muitos desses jovens sonham em ser jogadores e essa oportunidade ajuda a realizar esse sonho”, destacou.
Atualmente, cerca de 200 atletas já estão matriculados nas atividades esportivas ligadas ao espaço, e a previsão é abrir mais 70 vagas nas próximas semanas.
Novo ônibus para equipes esportivas
Durante o evento, o prefeito também anunciou que o município deve receber nos próximos dias um ônibus com 68 lugares, que será utilizado para transportar equipes esportivas e grupos culturais para competições e eventos dentro e fora do estado.
Prefeito usou as redes para agradecer:
Veja vídeos com prefeito Bocalom:
Jovem que já passou em vários concursos revela o principal erro de concurseiros
De acordo com o jovem Caio Temponi, aprovado 18 vezes em vestibulares, o principal motivo está na forma como grande parte das pessoas se prepara. Segundo ele, o erro mais comum é estudar de forma desorganizada, sem planejamento e sem clareza sobre os objetivos.
“A maioria dos candidatos em um concurso estuda sem estratégia, se você não sabe exatamente o que está estudando, por que está estudando e qual é o objetivo daquele conteúdo dentro da prova, os estudos acabam não gerando resultado”, afirma.
Estudo sem direção compromete desempenho
Para Caio Temponi, muitas pessoas acreditam que estudar por várias horas diariamente é suficiente para garantir aprovação. No entanto, ele explica que quantidade de estudo não substitui qualidade e direcionamento.
Sem um planejamento claro, o estudante tende a acumular conteúdos, revisitar temas pouco relevantes para a prova ou ignorar tópicos que possuem maior peso no edital. Com o tempo, isso gera frustração e sensação de esforço desperdiçado.
“O estudante precisa entender bem a lógica que está por trás da prova, pois cada concurso, cada vestibular tem um perfil diferente, um estilo de cobrança e um conjunto de disciplinas que exigem prioridades diferentes”, explica.
Estratégia e análise da prova fazem diferença
Outro ponto destacado por Caio Temponi é a importância de estudar com base no edital e em provas anteriores, essa análise permite identificar padrões e direcionar melhor o tempo de estudo. Além disso, organizar o conteúdo em ciclos de revisão e prática constante com exercícios pode ajudar a consolidar o aprendizado e reduzir a ansiedade durante a preparação.
Para Caio, entender bem o funcionamento da avaliação é tão importante quanto dominar o conteúdo.
“Quando o estudante entende como a banca cobra determinadas matérias, ele passa a estudar de uma forma mais inteligente e melhor direcionada, focando no que realmente aumenta as suas chances de aprovação no concurso”, explica.
Apesar de destacar a importância do planejamento, Caio Temponi reforça que a disciplina continua sendo um fator decisivo para quem busca aprovação. Resultados consistentes surgem quando organização, método e constância caminham juntos ao longo da preparação.
“O estudo precisa ter propósito. Quando existe estratégia, o esforço passa a ter direção, e isso faz toda a diferença no desempenho final”, conclui.
