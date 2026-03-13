Gabriel desfalca o Rio Branco no duelo da 1ª semifinal no sábado

Orçamento da área saltou de R$ 100 mil para mais de R$ 2 milhões por ano; 69 espaços já foram revitalizados

A Prefeitura de Rio Branco reinaugurou nesta quinta-feira (12) a quadra de grama sintética do bairro Manoel Julião, em cerimônia que reuniu autoridades, moradores e representantes de projetos esportivos da comunidade. O espaço passou por revitalização e deve ampliar o acesso de crianças, jovens e moradores da região à prática esportiva.

Durante a solenidade, o prefeito Tião Bocalom destacou que o investimento em esporte tem sido uma das prioridades da gestão municipal. Segundo ele, o orçamento da área aumentou significativamente nos últimos anos.

“O esporte, em gestões anteriores, recebia cerca de 100 mil reais de orçamento. Hoje nós chegamos a mais de 2 milhões de reais por ano. Já revitalizamos 69 quadras e construímos algumas novas”, afirmou.

De acordo com o prefeito, muitas das obras contam com apoio da bancada federal, mas grande parte também recebe investimento direto da prefeitura.

“Grande parte dessas obras foi feita com recurso próprio. Mesmo quando tem emenda parlamentar, muitas vezes a prefeitura precisa aportar mais recursos para fazer a revitalização completa da quadra e do entorno”, explicou.

Uso comunitário e conservação

O secretário municipal de Esportes, Jhon Douglas Costa, ressaltou que o objetivo da gestão é garantir que os espaços públicos sejam utilizados pela comunidade e permaneçam conservados.

“Nosso compromisso é fazer com que o esporte chegue de fato na ponta e que a comunidade tenha acesso a esses espaços. Nós já nos reunimos com a presidência do bairro e com moradores para organizar o uso da quadra e evitar a depredação”, disse.

Segundo o secretário, todas as quadras revitalizadas devem contar com identificação e contato da Secretaria de Esportes para que moradores possam solicitar o uso do espaço de forma organizada.

Projetos sociais

A nova estrutura também será utilizada por projetos sociais da região. Um deles é o Instituto Formando Águias e Campeões, que desenvolve atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes.

O professor Jonathan Gadelha afirmou que o espaço será fundamental para ampliar o atendimento do projeto, que atende jovens de 5 a 17 anos.

“É um espaço de suma importância para as crianças e para a comunidade. O projeto é gratuito, oferece uniforme, chuteira e acompanhamento esportivo. Muitos desses jovens sonham em ser jogadores e essa oportunidade ajuda a realizar esse sonho”, destacou.

Atualmente, cerca de 200 atletas já estão matriculados nas atividades esportivas ligadas ao espaço, e a previsão é abrir mais 70 vagas nas próximas semanas.

Novo ônibus para equipes esportivas

Durante o evento, o prefeito também anunciou que o município deve receber nos próximos dias um ônibus com 68 lugares, que será utilizado para transportar equipes esportivas e grupos culturais para competições e eventos dentro e fora do estado.

Prefeito usou as redes para agradecer:

Veja vídeos com prefeito Bocalom:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários