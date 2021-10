Futshow: Com torcidas dando espetáculo, Assis Brasil encerra municipal de futsal

Com charanga, bandeiras, mascotes é muita, mas muita festa, o campeonato municipal de futebol de salão de Assis Brasil terminou ontem, depois de três se meses de competição. Mas não foi qualquer encerramento não. Os finalistas, Sabiá F.C. e Independência tiveram uma reforço extra na partida realizada ontem a noite. Nas arquibancadas as torcidas das duas equipes foram o diferencial da noite. Não tinha como não se envolver, se empolgar. E dentro da quadra os jogadores corresponderam. No tempo normal a partida terminou empatada em 5×6, com destaque para o ala Lukinha, que marcou cinco gols.

A arbitragem ficou sob a responsabilidade dos experientes Josimar Almeida e Rosiane Amorim, da Federação Acreana de Fustal.

O campeão foi conhecido na cobrança das penalidades e o herói foi o goleiro Sávio, do Sabiá FC, que defendeu duas cobranças garantindo o título, a festa a premiação de R$ 3.200,00 para o campeão. ”Essas torcidas deram um show. Isso nos motiva a continuar investindo no esporte. Esse povo estava sem futebol de salão desde 2013 quando o ginásio foi fechado para reforma. Quando a gestão quer fazer, faz, e vimos essa prova aqui hoje. Parabéns ao Jerry e a todos que ajudaram a organizar essa festa”, disse o deputado federal Léo de Brito, que participou do evento.

Uma noite para ficar na história

Quem assistir a live da partida, transmitida ao vivo nas redes sociais da prefeitura vai concordar que a noite de ontem vai ficar na história do esporte da tríplice fronteira. Ginásio lotado, rivalidade sabia dentro e fora da quadra e um final que parecia roteiro de cinema. O prefeito Jerry Correia agradeceu o empenho de toda a equipe que atuo na organização, aos apoiadores e disse que esse foi apenas o primeiro de muitos campeonatos que irão acontecer futuramente. “ Teremos ainda competições para as mulheres, a criançada e também os veteranos. Um saldo positivo desses mostra que investimos na área certa. Quero aqui agradecer todos, indistintamente, que ajudaram a tornar realidade esse momento. O povo de Assis Brasil precisava voltar a sorrir a elevar sua alto estima e hoje vimos isso aqui. Muito obrigado, de coração”, disse o prefeito.

O campeonato em números:

8 equipes

120 atletas

40 dias de competição

304 gols marcados