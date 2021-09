Futsal Solidário garante cestas básicas para dezenas de famílias em Brasiléia

A prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência municipal de Esportes entregou os alimentos arrecadados nas duas noites dos jogos finais do campeonato municipal de futsal 2021.

Os jogos finais aconteceram no último final de semana, dias 24 e 25 de Setembro e o a maioria do público que foi prestigiar as partidas levou um quilo de alimento não perecível.

A entrega aconteceu no Ginásio Esportivo Eduardo Lopes Pessoa, na manhã desta quarta-feira, 29, onde os alimentos foram entregues ao secretário municipal de Assistência Social, Djahilson Américo e equipe.

As cestas básicas serão montadas e entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o Gerente de Esportes, Bil Rocha, a arrecadação de produtos alimentícios irá beneficiar diversas famílias. ” Nós fizemos um pedido e a grande maioria dos torcedores atendeu. Os alimentos doados pelos torcedores dos times que disputaram as finais, irão beneficiar dezenas de famílias cadastradas através da Secretaria Municipal de Assistência social. É muito gratificante levarmos entretenimento, e ao mesmo tempo contemplarmos tantas famílias com as cestas básicas”, afirmou.

Adriana Silva, torcedora do time campeão Sub- 11, Anjos da Bola, fala da satisfação em contribuir. ” Eu fico muito feliz em saber que meu gesto, junto com de tantos outros torcedores, vai levar alimentos para famílias que precisam. É muito bom fazer o bem a outra pessoa”, finalizou.