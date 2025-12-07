Cotidiano
Futsal: Brasil bate Portugal e é campeão da 1ª Copa do Mundo Feminina
A Seleção Brasileira conquistou na manhã deste domingo (7/12) o título da Copa do Mundo Feminina de Futsal, disputada nas Filipinas. É a primeira vez que a Fifa organiza uma competição da categoria. Para ficar com a taça, o Brasil derrotou Portugal por 3 x 0 na decisão, com gols de Emilly, Débora Vanin e da craque Amandinha.
Emilly foi eleita a melhor jogadora da competição.
A campanha do Brasil foi invicta: seis jogos, seis vitórias. Na fase de grupos, as brasileiras derrotou Irã por 4 x 1, Itália por 6 x 1 e Panamá por 9 x 0. Na fase de mata-mata, passou pelo Japão ao vencer por 6 x 1 e Espanha por 4 x 1 até chegar na decisão, demonstrando que o título não foi por acaso.
A seleção encerra a disputa deste primeiro Mundial com 32 gols marcados e apenas quatro sofridos em seis jogos disputados. Além disso, a equipe verde e amarela sai do torneio com Emilly como artilheira ao marcar sete gols. A camisa 9 também foi eleita a melhor jogadora da competição, seguida por Débora Vanin.
Confira o elenco do Brasil na conquista da 1ª Copa do Mundo Feminina de Futsal
Goleiras:
Bianca (Stein Cascavel-BRA)
Julia (Nun’Álvares-POR)
Fixas:
Taty (CMB-ITA)
Diana (Bitonto-ITA)
Camila (Nun’Álvares-POR)
Alas:
Amandinha (Torreblanca-ESP)
Emilly (Torreblanca-ESP)
Tampa (Roma-ITA)
Débora Vanin (CMB-ITA)
Simone (Kristall)
Luana (Stein Cascavel-BRA)
Pivôs:
Natalinha (Taboão/Magnus-BRA)
Ana Luiza (Torreblanca-ESP)
Lucileia (Bitonto-ITA)
New City e AAB “B” vencem no Campeonato Estadual 2025
Dois jogos movimentaram a fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, nesse sábado, 6, no ginásio do CEBRB. O New City derrotou o Old School B por 53 a 40 e o AAB “B” venceu o Resenha por 42 a 20.
Duelo feminino
No torneio feminino, o AAB bateu o BBX/Invictus por 29 a 11 e manteve a invencibilidade na competição.
Adequar a tabela
O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB) vai fazer adequações na tabela e nesta segunda, 8, deve divulgar as datas e os locais da reta final da primeira fase.
Fluminense da Bahia e Atlético Xapuriense vencem jogos de ida das semifinais da Série A
Fluminense da Bahia e Atlético Xapuriense venceram os jogos de ida das semifinais do Campeonato Estadual de Futsal da Série A nesse sábado, 6, e estão a um empate da disputa do título.
O Fluminense da Bahia venceu o Brasileia por 3 a 1, na quadra da escola Diogo Feijó, e o Atlético Xapuriense bateu o Quinari por 5 a 3, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard.
Jogos de volta
As partidas de volta das semifinais do Estadual serão disputadas no sábado, 13. O Brasileia recebe o Fluminense da Bahia, em Brasileia, e o Atlético Xapuriense joga contra o Quinari, em Xapuri.
Por que Brasileirão vai acabar com vaga na Libertadores ainda em disputa
o Brasileirão tem sua ultima rodada neste domingo (7) com sete times classificados para a Copa Libertadores da América, seja em vaga direta ou para a fase preliminar do torneio.
Mas o G7 pode virar G8 em uma definição que só acontece dias após o fim da Série A, com o resultado da Copa do Brasil. Na semifinal, o Cruzeiro pega o Corinthians, e o Fluminense encara o Vasco.
Se Cruzeiro e Fluminense, que já estão entre os sete primeiros do Brasileirão, chegarem à final, o oitavo colocado se classificará para a Libertadores.
Caso só um dois avance, quem quiser a vaga extra via Série A precisará torcer pela vitória dessa equipe.
Já se Corinthians e Vasco forem para a decisão da Copa do Brasil, o torneio continuará classificando “apenas” o G7 para a Libertadores, já que os dois times estão abaixo da zona de classificação, em 10º e 12º e não podem alcançar nem o 7º, nem o 8º colocado.
Os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil acontecem na próxima semana. O Cruzeiro recebe o Corinthians na quarta (10), às 21h30. Já o Vasco enfrenta o Fluminense em São Januário na quinta (11), às 20h.
Os jogos de volta estão marcados para domingo (14). O Corinthians pega o Cruzeiro, na Neoquímica Arena, às 18h. Enquanto o Fluminense recebe o Vasco às 20h30.
Os vitoriosos se enfrentam na final, também em dois jogos, nos dias 17 e 21 de dezembro.
