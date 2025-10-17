Furto inusitado: Comércio em Epitaciolândia é alvo de assalto pela sexta vez; ladrões furtam o banner do estabelecimento

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens, em uma motocicleta, furtam o banner do comércio do empresário Airton Castelo, no bairro José Hassem, durante a madrugada desta sexta-feira (17).

O comércio do empresário Airton Castelo, localizado no bairro José Hassem, em Epitaciolândia, foi novamente alvo de criminosos. Esta é a sexta vez consecutiva que o estabelecimento sofre um assalto. De acordo com imagens das câmeras de segurança, o crime ocorreu por volta das 4h16 da madrugada desta sexta-feira (17). O vídeo mostra dois homens passando em uma motocicleta em frente ao local. Em seguida, um deles retorna, observa o entorno, retira o banner do comércio e foge logo depois.

Até o momento, o autor do furto ainda não foi identificado. As autoridades policiais seguem analisando as imagens das câmeras de segurança e colhendo informações que possam levar à localização dos suspeitos.

Apesar do furto inusitado, que desta vez teve como alvo apenas o banner do estabelecimento, o caso reforça a sensação de insegurança enfrentada por comerciantes da região. As imagens devem auxiliar a polícia na identificação dos suspeitos.

