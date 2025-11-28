Conecte-se conosco

Furto em agência do Bradesco no Centro de Rio Branco expõe falhas na segurança bancária

19 segundos atrás

Sindicato dos Bancários critica demora no atendimento policial e alerta para riscos aos trabalhadores

Um furto registrado na madrugada desta sexta-feira (28) dentro da agência do Bradesco, localizada na rua Arlindo Leal, no Centro de Rio Branco, reacendeu a preocupação sobre a falta de segurança nas instituições bancárias da capital. Representantes do Sindicato dos Bancários do Acre, Janine Lira e César Diniz, estiveram no local e relataram o crescente clima de insegurança entre os trabalhadores.

De acordo com o diretor sindical César Diniz, o crime ocorreu por volta das 23h09. Ele contou que, pela manhã, recebeu uma ligação do diretor do Sindicato que atua na agência informando que o espaço havia sido invadido. Após conversar com o gerente, foi informado que os suspeitos acessaram o interior do banco pelo porta-objeto, de onde furtaram um monitor e um bebedouro — que foi arrancado, deixando o ambiente alagado.

“Eles ficaram assustados e saíram correndo. Na hora da fuga, um vigia da obra ao lado teria falado algo, e os suspeitos deixaram até uma bicicleta para trás”, relatou Diniz.

O sindicalista também criticou a demora no atendimento policial. Segundo ele, o gerente tentou acionar a Polícia Militar diversas vezes entre 6h e 7h, mas não conseguiu contato. “Ligaram para o 190 e ninguém atendeu. Depois disseram que havia um problema no sistema. É complicado. Se um banco no centro da cidade é furtado e não há resposta imediata, imagine a situação dos trabalhadores”, afirmou.

Diniz destacou que a maior preocupação não é o patrimônio — que possui cobertura de seguro — mas sim a integridade dos funcionários. “Os bancários já têm um trabalho desgastante. Muitos desses autores de furtos são pessoas de rua com envolvimento com facções. Se voltam a invadir, quem está lá dentro pode correr risco”, alertou.

Houve ainda dificuldade para registrar o boletim de ocorrência. “Fomos a duas delegacias e disseram que não era lá. Depois fomos orientados a buscar a Polícia Militar. Só depois de muita insistência uma equipe veio, viu as imagens e constatou que se tratava de usuários de rua”, acrescentou.

A secretária-geral do Sindicato, Janine Lira, reforçou o clima de insegurança deixado pela invasão. “Eles arrombaram. Quando retiram o porta-objeto, a agência fica totalmente vulnerável. Agora, o equipamento está sendo recolocado para que a agência possa reabrir com mais segurança”, afirmou.

Coautor de Tropa de Elite vai ministrar palestra sobre liderança no Acre

53 minutos atrás

28 de novembro de 2025

O município de Brasiléia irá receber, no próximo dia 5, uma das edições mais aguardadas do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, promovido pelo Governo do Acre, por meio da Secretaria de Governo (Segov). O evento contará com a presença do coronel André Batista, referência nacional em operações especiais e em gestão de equipes sob situações extremas.

Reconhecido por sua trajetória no BOPE do Rio de Janeiro, onde atuou por anos em operações de alta complexidade, André Batista é também coautor do livro “Elite da Tropa”, que inspirou o filme sucesso de público em todo o país, Tropa de Elite, no qual foi representado pelo personagem Matias. Sua experiência no comando de equipes em cenários críticos transformou-se em estudos, metodologia e treinamentos voltados ao desenvolvimento de líderes capazes de tomar decisões assertivas mesmo sob forte pressão.

Em Brasiléia, o coronel ministrará a palestra “Liderança: Ações sob Pressão”, onde irá compartilhar técnicas, vivências reais e reflexões sobre determinação, foco, preparo emocional e disciplina, competências essenciais para lideranças eficientes, seja no setor público, privado ou no dia a dia das comunidades.

Segundo o coronel André Batista, a expectativa para o encontro é extremamente positiva. “Será um momento especial. Acredito profundamente que todos nós carregamos uma liderança em potencial, e meu objetivo é mostrar caminhos práticos para que as pessoas descubram essa força mesmo nos momentos mais difíceis. Estou ansioso para conhecer o público de Brasiléia e viver essa troca”, declarou.

O secretário de Governo, Luiz Calixto, destaca que a presença do coronel reforça o compromisso do Estado em oferecer formação de qualidade para gestores, servidores e cidadãos interessados em aperfeiçoar suas habilidades de liderança. “Essa é uma oportunidade única de ouvir alguém que viveu, na prática, a liderança em seu nível mais intenso. Nosso objetivo é inspirar, preparar e fortalecer líderes em todas as áreas”, afirma o secretário Luiz Calixto.

O programa Desperte a Liderança que Existe em Você vem sendo ampliado pelo governo, levando conteúdo motivacional, técnicas de gestão e histórias inspiradoras para diversos municípios do Acre. A edição em Brasiléia promete casa cheia e grande engajamento do público local.

Homem é preso em flagrante após furtar celular dentro do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul

55 minutos atrás

28 de novembro de 2025

Suspeito confessou o crime; aparelho foi recuperado com receptador

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (28), um homem identificado pelas iniciais F.J.R.S., suspeito de furtar o celular de uma mulher que acompanhava sua filha internada no Hospital do Juruá.

A vítima, moradora de Feijó, percebeu o sumiço do aparelho após passar a madrugada auxiliando a filha hospitalizada. Ao registrar o caso na Delegacia de Polícia, os investigadores identificaram o autor e o encontraram ainda dentro da unidade de saúde, onde ele também estava internado devido a uma fratura no braço. O suspeito ocupava um leito em frente ao da vítima, no mesmo pavilhão.

Durante a abordagem, o homem, residente em Tarauacá, confessou o crime. Segundo a polícia, ele é reincidente e aproveitou o momento de descanso dos demais pacientes para furtar o telefone.

Nas diligências, os policiais localizaram o receptador, identificado como J.I.B.C.J., que estava com o aparelho furtado. O celular foi recuperado e devolvido à vítima.

O receptador foi autuado por receptação, enquanto o autor do furto permanece preso e à disposição da Justiça.

PCAC destrói 500 kg de drogas e causa novo baque financeiro de R$ 3,5 milhões a organizações criminosas

5 horas atrás

28 de novembro de 2025

Somando os anos de 2024 e 2025, o volume de entorpecentes retirados de circulação e devidamente eliminados chega a quatro toneladas e meia

Polícia Civil incinera 500 kg de drogas em Rio Branco e gera prejuízo milionário ao crime organizado. Foto: assessoria

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), realizou na manhã desta sexta-feira, 28, a incineração de aproximadamente 500 quilos de entorpecentes em uma olaria localizada em Rio Branco. A queima do material, fruto de apreensões realizadas pelas forças de segurança, encerra o ciclo de destruição de drogas referente ao ano de 202

O procedimento, previsto na Lei de Drogas, foi acompanhado por representantes do Ministério Público, da Perícia Oficial e da Vigilância Sanitária, garantindo a regularidade e transparência de todas as etapas. Os entorpecentes incinerados já haviam sido periciados, e os procedimentos administrativos relacionados às apreensões foram concluídos, com parte dos casos já encaminhados ao Poder Judiciário.

Esta é a terceira incineração realizada pela Polícia Civil neste ciclo de 2025, totalizando uma tonelada e meia de drogas destruídas apenas nestas três ações. Somando os anos de 2024 e 2025, o volume de entorpecentes retirados de circulação e devidamente eliminados chega a quatro toneladas e meia, representando um duro golpe na estrutura financeira do narcotráfico no estado.

Equipe da Denarc durante a incineração dos 500 kg de entorpecentes apreendidos em operações recentes. Foto: assessoria

De acordo com cálculos da Denarc, os 500 quilos destruídos hoje representam um impacto de mais de R$ 3,5 milhões nas finanças das organizações criminosas que atuam na região.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou que ações como essa demonstram o avanço das forças de segurança no combate ao tráfico. “Estamos diante de mais um resultado concreto do trabalho integrado e eficiente realizado pela Polícia Civil. A destruição desse material representa não apenas a retirada de drogas das ruas, mas a interrupção de um fluxo financeiro que alimenta o crime organizado”, destacou.

Já o delegado Saulo Macedo, titular da Denarc, reforçou a importância da ação. “Cada quilo destruído aqui é um prejuízo direto ao crime organizado e um passo a mais na proteção da sociedade acreana. Trabalhamos de forma técnica, integrada e contínua, e o resultado está aí: toneladas de drogas que deixaram de alimentar a violência, o vício e o financiamento de organizações criminosas. A Denarc segue firme no propósito de enfraquecer essas estruturas e garantir mais segurança para nossa população”, disse.

De acordo com cálculos da Denarc, os 500 quilos incinerados nesta sexta-feira representam um prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões às organizações criminosas. Foto: captada 

