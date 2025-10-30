Furacão do Norte goleia Rei Artur no Campeonato Estadual

O Furacão do Norte goleou o Rei Artur por 9 a 0 nesta quinta, 29, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. O Furacão entra na disputa como um dos favoritos ao título;

Galvez x Meninos de Ouro

A primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13 terá mais um duelo nesta quinta, 30, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, entre Galvez e Meninos de Ouro.

