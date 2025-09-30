Furacão do Norte ganha nas penalidades e avança na Copa Acre de Futebol 7

A equipe do Furacão do Norte venceu o M.D.M, nas penalidades, por 4 a 3 após um empate por 5 a 5 nessa segunda, 29, na quadra de grama sintética do Tangará, e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol 7.

Nas outras partidas da rodada, o Santinha derrotou o Jovens Promessas por 9 a 6 e os Amigos do Maicon bateram os Unidos da Torre por 4 a 3.

Mais 3 jogos

A primeira fase da Copa Acre de Futebol 7 Soçaite vai ter mais três jogos nesta terça, 30, a partir das 19 horas, na quadra de grama sintética do Tancredo Neves. O Lyon enfrenta o Chico Mendes na abertura da programação e na sequência os confrontos são: Cruzeiro do Tangará x Amigos do Wudson e Gama x Os Elites.

