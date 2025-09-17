Furacão do Norte e Ecoville vencem no Campeonato Estadual Sub-15

Dois jogos movimentaram a primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15 nesta terça, 16, no CT do Cupuaçu. O Furacão do Norte derrotou o Cruz Azul por 3 a 1 e o Ecoville bateu o Belo Jardim por 1 a 0.

Favoritos estreiam

O Estadual Sub-15 terá sequência nesta quarta, 17, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, com as estreias do Santa Cruz e da Escolinha do Galvez, dois favoritos ao título.

O Santa Cruz abre a rodada contra os Meninos de Ouro e a Escolinha do Galvez enfrenta o Xavier Maia.

