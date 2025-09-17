Cotidiano
Furacão do Norte e Ecoville vencem no Campeonato Estadual Sub-15
Dois jogos movimentaram a primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15 nesta terça, 16, no CT do Cupuaçu. O Furacão do Norte derrotou o Cruz Azul por 3 a 1 e o Ecoville bateu o Belo Jardim por 1 a 0.
Favoritos estreiam
O Estadual Sub-15 terá sequência nesta quarta, 17, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, com as estreias do Santa Cruz e da Escolinha do Galvez, dois favoritos ao título.
O Santa Cruz abre a rodada contra os Meninos de Ouro e a Escolinha do Galvez enfrenta o Xavier Maia.
Vasco derrota o São Francisco e entra na zona de classificação
O Vasco derrotou o São Francisco por 2 a 1 nesta terça, 16, no Florestinha, e entrou na zona de classificação para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-17. As duas equipes realizaram uma partida muito equilibrada e os vascaínos souberam aproveitar melhor as oportunidades.
Andirá x Assermurb
Andirá e Assermurb se enfrentam nesta quarta, 17, no Florestinha, em mais um confronto da primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17. Os dois times precisam vencer para ampliar as possibilidades de classificação.
Manu e Quemile disputam o Qualifying do Top 16 do Circuito Mundial
A mineira Manu e a acreana Quemile disputam a partir desta quarta, 17, em João Pessoa, na Paraíba, o Qualifying do Top 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. O evento vai colocar em quadra algumas das principais duplas do Mundo e será um grande desafio para a dupla da acreana.
“Vamos tentar essa classificação. Teremos grandes adversárias e estamos bem concentradas”, declarou Quemile.
Pelo Mundo
O calendário começou com o torneio de Quintana Roo, no México, no mês de março. A etapa retornou ao calendário depois de 26 anos. O último evento acontecerá em Doha, no Catar, entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro.
Fórum Estadual de Formação Esportiva terá representantes de todos os municípios
Será realizado nesta quarta, 17, a partir das 9 horas, no auditório da Uninorte, o Fórum Estadual de Formação Esportiva com representantes de todos os municípios. O evento terá como palestrantes os ex-atletas olímpicos Lars Gral (vela), Magic Paula (basquete), André Heller (vôlei) e o diretor do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Emerson Appel.
“Trazer o Fórum para Rio Branco foi um grande desafio e a nossa meta é incentivar dirigentes, atletas a desenvolver projetos com um único objetivo, melhorar o esporte acreano em todas as áreas”, declarou o presidente da Associação Filhos do Rei (Asdefir), João Renato Jácome.
Parceria importante
João Renato Jácome destacou a parceria entre o CBC, Asdefir e governo do Estado por intermédio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL).
“O secretário Ney Amorim acreditou na realização do Fórum desde a primeira conversa. Esse projeto foi bastante elaborado e chegou o momento da execução”, afirmou João Renato Jácome.
Presidente em Rio Branco
Segundo João Renato Jácome, o presidente do CBC, Paulo Maciel, participará do Fórum em Rio Branco e isso mais um ponto importante da realização do evento.
Mais de 20 Estados
O Fórum Estadual é a parte de uma série de eventos promovidos pelo CBC e já percorreu mais de 20 estados brasileiros, reunindo quase 11 mil participantes desde setembro de 2023. Além de compartilhar conhecimentos entre gestores esportivos, atletas e técnicos, o evento destaca as oportunidades oferecidas pelo Programa de Formação de Atletas.
