ITHAMAR SOUZA, PARA CONTILNET

Duas jovens de 19 anos e outra mulher de 24 anos foram presas pelo crime de tráfico de drogas, na tarde de terça-feira (17), no Bairro Formoso, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, as prisões e as apreensões são fruto de um trabalho minucioso de investigação da polícia civil, que conseguiram ter êxito e tirou de circulação as três mulheres, conhecidas como “funkeiras do tráfico”, que vendiam entorpecentes naquela região.

O delegado Alexnaldo Batista disse que, através da abordagem na residência das investigadas, foi localizado o material entorpecente por toda a casa, inclusive no banheiro da residência, em potes espalhados pela sala e dentro de uma caixa de isopor.

Durante a abordagem foram encontrados 82 invólucros de pasta a base de cocaína, 25 tabletes de maconha, 1 barra (grande) de maconha, 2 rolos de papel filme (usado na embalagem da droga), 2 aparelhos celulares, e mais R$ 143,00 em espécie.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão às três acusadas, que foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, que tomará os procedimentos cabíveis.

