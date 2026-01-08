Fundhacre promove capacitação de equipes de fisioterapia para o cuidado de pacientes respiratórios no pós-internação

A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) realizou, nesta quinta-feira, 8, um treinamento em fisioterapia respiratória voltado aos profissionais de Fisioterapia do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into) e do ambulatório da instituição. A capacitação teve como foco o atendimento ambulatorial de pacientes respiratórios no período pós-internação, que necessitam de continuidade do cuidado após a alta hospitalar.

Para o presidente interino da Fundhacre, Rafael Teixeira, o treinamento contribui para o aprimoramento do atendimento ofertado à população. “Nós temos o compromisso de melhorar cada vez mais a qualidade dos atendimentos. Essa capacitação tem ênfase nos pacientes pós-internação. Essa é uma demanda que existe e, à medida que melhoramos nossa capacidade técnica e profissional por meio desses treinamentos, impactamos diretamente na qualidade da assistência e seus resultados. Esse é o objetivo principal”, destacou.

O coordenador do Serviço de Fisioterapia da Fundhacre, Railton Gomes, explica que a capacitação aumenta a segurança e a resolutividade dos profissionais no cuidado com os pacientes. “O intuito é sempre atualizar os nossos profissionais para que possam receber os pacientes pós-operatórios, ambulatoriais também, quando saem de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou de uma enfermaria, e estarem aptos para atendê-los. Agora, com o treinamento respiratório, a gente intensifica ainda mais esse cuidado com a recuperação, principalmente de quem sai da enfermaria”, pontuou.

A coordenadora da UTI pós-operatória da Fundhacre, Cynthia Freire, que conduziu o treinamento, explica que a capacitação aborda tanto aspectos teóricos quanto práticos. “A gente tem mencionado muito que a fisioterapia respiratória deve ser integrada à fisioterapia motora. Na prática, estamos desmistificando esse perfil de paciente, mostrando que não se trata de um paciente agudo, mas de alguém que vai se beneficiar muito dos exercícios respiratórios e funcionais. É a junção da reabilitação funcional com exercícios motores e respiratórios, usando tanto equipamentos que já temos no hospital quanto recursos que eles já utilizam no ambulatório.”

A iniciativa faz parte das ações de educação continuada da Fundhacre, pensadas para qualificar profissionais e aprimorar o cuidado oferecido aos pacientes. Com a capacitação, a Fundhacre passa a estruturar de forma mais consistente o atendimento ambulatorial aos pacientes respiratórios pós-internação, promovendo uma rede ainda mais preparada para absorver essa demanda com segurança e resolutividade.

























The post Fundhacre promove capacitação de equipes de fisioterapia para o cuidado de pacientes respiratórios no pós-internação appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários