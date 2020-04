Visando uma melhor distribuição geográfica dos médicos no país, o novo crédito educativo está disponível nos estados Acre e Ceará

A Fundacred, fundação sem fins lucrativos, está com um novo crédito educativo criado especialmente para os estudantes de Medicina, o CredIESMed. Apresentando as menores taxas do segmento, a novidade estará disponível inicialmente no Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco (AC), e no UNINTA – Centro Universitário Inta, em Itapipoca (CE).

O lançamento acontecerá na data em que é celebrado o Dia Internacional do Crédito Educativo, em 27 de abril. “A partir das parcerias com Uninorte e UNINTA, iniciamos o CredIESMed no Acre e no Ceará para incentivar uma melhor distribuição geográfica dos médicos no país, levando saúde a quem mais precisa”, afirma Nívio Delgado, Diretor-superintendente da Fundacred.

A graduação em Medicina tem como uma das principais barreiras o alto investimento financeiro, com mensalidades, em média, de R$8 mil nas universidades privadas do país. Um dos reflexos disso pode ser percebido na grande concentração de médicos nas capitais, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Atualmente, os primeiros estados a receber o CredIESMed, Acre e Ceará estão atrás da média nacional de médicos por habitante. O crédito educativo específico para os estudantes de Medicina conta com taxas diferenciadas para possibilitar o ingresso de mais pessoas na área e, assim, transformar a realidade da saúde através da educação.

O CredIES, válido para demais graduações e pós, já é a menor taxa administrativa do país, de apenas 0,35%. Para o CredIESMed, a Fundacred facilita ainda mais a vida do estudante, com a taxa caindo para somente 0,19% ao mês, além de uma taxa de convênio atrativa para as instituições de ensino.

Sobre a Fundacred

Com 47 anos de atuação no segmento de crédito educacional, a fundação sem fins lucrativos vem, ao longo de sua história, ajudando a transformar o acesso à educação no Brasil. Com mais de 200 Instituições de Ensino Superior conveniadas em diversos estados, a Fundacred já modificou a realidade de cerca de 90 mil estudantes, apostando na educação como ferramenta de transformação e de responsabilidade social. A Fundacred é uma das certificadas pelo Instituto Great Place to Work, que todo ano reúne as melhores companhias para se trabalhar na opinião de funcionários e a partir da análise detalhada de cada setor.

