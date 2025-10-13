Acre
Fundação Ulisses Guimarães promove cursos inéditos em aldeia Huni Kuin no Acre
Wiliandro Derze
Pela primeira vez, a Fundação Ulysses Guimarães (FUG) levou nesse último final de semana a capacitação diretamente à Aldeia do Caucho, em Tarauacá, marcando um momento histórico para a comunidade indígena da etnia Huni Kuin. A ação, realizada no último final de semana, focou na formação política, cidadania e liderança comunitária, com o objetivo de fortalecer a participação social e valorizar a cultura local.
A programação incluiu oficinas, palestras e atividades práticas, cujos conteúdos foram adaptados à realidade do povo Huni Kuin, respeitando seus saberes tradicionais e sua língua. De acordo com o presidente do MDB no Acre, Vágner Sales, a iniciativa representa a construção de uma ponte entre o conhecimento técnico e o saber ancestral, promovendo o diálogo intercultural.
A comunidade recebeu a ação com entusiasmo, destacando seu impacto positivo especialmente para a juventude. “É muito bom ver que estão olhando para nós, trazendo cursos e falando de direitos. A gente quer aprender, mas respeitando nossa cultura”, afirmou um dos jovens participantes.
Segundo a coordenação da FUG no Acre, a iniciativa na Aldeia do Caucho é a primeira de um plano de ação continuada. A fundação planeja estender atividades semelhantes para outras aldeias da região nos próximos meses, consolidando o projeto de capacitação voltado para os povos indígenas do estado.
Comentários
Acre
Corrida do Servidor em Cruzeiro do Sul tem regulamento divulgado e entrega de kits no dia 18
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou o regulamento oficial da Corrida do Servidor 2025 (Edição Cruzeiro do Sul), que ocorrerá no dia 19 de outubro, com largada às 6h, na Arena Juruá. A ação faz parte da programação do Mês do Servidor e contará com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, abertos a servidores públicos e à comunidade em geral.
A entrega dos kits será realizada no Magazine Andrade (ao lado do Plínio Hotel, no Centro), no dia 18 de outubro, das 8h às 13h. Cada participante deverá doar 2 kg de alimento não perecível para retirar o kit, composto por camisa regata, número de peito, medalha de metal e pós-corrida. A medalha será concedida apenas aos atletas que completarem o percurso.
As inscrições são individuais e intransferíveis, e o uso do número de peito é obrigatório durante toda a prova. A corrida será realizada sob qualquer condição climática e terá duração máxima de três horas.
Os três primeiros colocados de cada categoria, Servidor Público e Comunidade, nos percursos de 5 km, 10 km e 21 km receberão troféus. Já os vencedores da meia maratona (21 km) na categoria Servidor Público disputarão uma premiação especial com os campeões da edição de Rio Branco. O atleta com o melhor tempo geral entre as duas cidades ganhará uma passagem para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, ou poderá optar por uma premiação em dinheiro no valor de R$ 2 mil.
O regulamento completo está disponível no site https://runningacre.sport.blog/regulamentos/. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].
Comentários
Acre
Acre terá três representantes na Copa do Brasil a partir de 2026, anuncia presidente da FFAC
Adem Araújo também confirmou início do Campeonato Acreano em janeiro e destacou avanços no fortalecimento do futebol local
O presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, anunciou novidades importantes sobre a próxima temporada do futebol acreano durante entrevista concedida à FFACTV, canal oficial da entidade no YouTube.
Entre os principais destaques, Araújo revelou que, a partir de 2026, o Acre passará a ter três representantes na Copa do Brasil. As vagas serão ocupadas pelos clubes Galvez, Independência e Vasco-AC. Até este ano, o estado contava apenas com duas equipes, tradicionalmente o campeão e o vice do Campeonato Acreano.
A mudança, segundo o dirigente, foi possível graças a uma ampliação promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a uma readequação no calendário de competições nacionais, o que garantiu ao Acre uma vaga extra, ampliando a visibilidade e o fortalecimento do futebol local no cenário nacional.
Adem Araújo também confirmou que o Campeonato Acreano Série A 2026 começará no dia 11 de janeiro, com o jogo de abertura entre o campeão da Série A e o campeão da Série B da atual temporada.
O presidente destacou ainda que a próxima temporada deve ser marcada por maior equilíbrio técnico, valorização dos clubes do interior e incentivo às categorias de base, reforçando o compromisso da FFAC em consolidar o crescimento do futebol acreano.
Comentários
Acre
Acre e Amazonas se unem em busca de pavimentação entre as cidades de Feijó e Envira
Neste sábado, 11 de outubro, a Câmara Municipal de Envira (AM) foi o palco de um encontro histórico que reuniu prefeitos, deputados e vereadores dos estados do Acre e Amazonas. O objetivo: discutir a construção da rodovia que liga os municípios de Envira e Feijó, uma via considerada estratégica para o desenvolvimento econômico da região.
O encontro foi conduzido pelo prefeito de Envira, Ivon Rates, e contou com a presença do prefeito de Feijó, delegado Raílson, que trouxe consigo uma comitiva acreana composta por deputados estaduais, secretários municipais e representantes de senadores do Acre. Do lado amazonense, marcaram presença o deputado federal Capitão Alberto Neto, o deputado estadual Delegado Péricles e vereadores de diversas cidades, incluindo Coronel Rosses e Elan, de Manaus. Também se juntaram à reunião os prefeitos de Itamarati, João Campelo, e de Eirunepé, professora Áurea.
Durante a reunião, o prefeito Railson enfatizou que o ramal Envira-Feijó é mais que uma simples estrada; trata-se de um caminho de oportunidades. A pavimentação dessa via não apenas facilitará o transporte de produtos, mas também fortalecerá o comércio local e promoverá a integração entre os povos do Acre e do Amazonas. “As economias do Acre e do Amazonas serão fortalecidas com essa obra”, afirmou o prefeito republicano Railson.
Um passo importante já foi dado: o ramal está trafegável. A delegação gastou cerca de três horas para percorrê-lo, resultado de uma colaboração eficaz entre os prefeitos, vereadores e os governos do Acre e Amazonas. A obra já está licenciada e agora é hora de avançar para a pavimentação.
A reunião não apenas simbolizou a união entre os dois estados, mas também o compromisso das lideranças em promover o desenvolvimento regional. Com a pavimentação da rodovia, espera-se um impacto significativo na qualidade de vida da população local, além de abrir novas oportunidades para o crescimento econômico.
Você precisa fazer login para comentar.